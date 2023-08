Alba Parietti, prima e dopo il trucco: il risultato è pazzesco

Alba Parietti è al centro dell’attenzione per aver pubblicato un post con due foto per mostrare il prima e il dopo del trucco. Il risultato lascerà tutti a bocca aperta.

Alba Parietti è una delle donne del mondo dello spettacolo italiano con una carriera artistica pazzesca alle spalle. Il merito è sia del suo talento che dell’indiscusso fascino. Nata a Torino il 2 luglio 1961, è una conduttrice, opinionista e attrice. Il suo esordio è arrivato nel 1990 nel programma televisivo Galagol su Telemontecarlo.

Successivamente ha avuto dei ruoli in varie commedie cinematografiche come Abbronzatissimi (1991) e Saint -Tropez (1992). Nel suo curriculum ha aggiunto nel corso del tempo Domenica In, Striscia la Notizia, Papaveri e papere, Mai dire gol, Macao, Festival di Napoli.

Tra i vari reality a cui ha partecipato si possono menzionare La fattoria, Il Teo – Sono tornato normale, Notti sul ghiaccio, Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show. Ciò dimostra che sa mettersi in gioco quando le si presentano delle occasioni.

L’11 e il 12 agosto la vedremo nel piccolo schermo al Festival dei Tramonti in qualità di special guest. L’evento si terrà nel Comune di Palmi (Reggio Calabria) nella Villa G. Mazzini. Per ora si sta lasciando andare al massimo relax facendo qualche selfie da mostrare sul web.

Alba Parietti strepitosa sui social

Essendo un personaggio pubblico, Alba Parietti tende a condividere la sua quotidianità sui social. Oltre a proporre scatti artistici, mostra anche le sue attività di routine giornaliera. In tutte le foto esalta sempre la sua bellezza, apprezzata dai follower che da tempo la seguono ininterrottamente.

In questi giorni si trova a Ibiza, in una lussuosa villa, e non esita a descrivere la sua vacanza. Secondo qualcuno ostenta troppo la sua vita benestante tutte le volte che si reca lì. Adesso, invece, è al centro dell’attenzione per un post inerente ai risultati del trucco.

Il prima e il dopo il trucco

“Da così a così il passo è breve…un’oretta di trucco e parrucco”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia del post pubblicato circa due giorni fa. Tutti sono concordi nel dire che sia una bellissima donna, quindi non ha bisogno di make-up. Eppure quando ne ha uso è ancora più affascinante.

Tanti sono i like e i commenti positivi che ha ricevuto. Il risultato, come sempre è pazzesco, anche se non mancano i leoni da tastiera che devono sempre puntarle il dito contro. Qualcuno ha insinuato che il ricorso alla chirurgia estetica e ai trattamenti ha dato i suoi frutti. A volte la Parietti tende a rispondere, altre volte preferisce optare per il silenzio. Del resto la popolarità ha anche questo lato negativo.