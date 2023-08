Emma Marrone, la scongiura dei fan: “Tornate insieme” | Di nuovo insieme al bellissimo

Emma Marrone è al centro dell’attenzione perché i fan non smettono di sperare in un ritorno di fiamma con un suo ex. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

E’ impossibile non amare Emma Marrone, anche perché in questi giorni si sta dedicando alla musica cantando su ogni tipo di palco. Di lei i fan apprezzano che sia rimasta sempre con i piedi per terra senza perdere l’umiltà, nonostante sia diventata una delle cantanti del momento. Infatti si esibisce tra le gente tenendo lontana la sicurezza.

Di recente sui social sta circolando un video in cui si avvicina a una donna di 83 anni posizionata a pochi metri dal palco. Emma non ha esitato a ringraziarla con le lacrime agli occhi, dopodiché l’ha abbracciata e fatto un autografo. Allo stesso tempo ha chiesto agli altri di non spingere troppo perché preoccupata per la signora.

Purtroppo la popolarità ha anche un lato negativo, dato che i leoni da tastiera non si risparmiano nel fare commenti inopportuni. Un’utente social. per esempio, ha criticato la sua fisicità sostenendo di essere inadeguato per camminare su un palcoscenico. Per fortuna la diretta interessata sa come agire in queste situazioni.

In queste ore, invece, è al centro dell’attenzione perché ha trascorso dei momenti piacevoli in compagnia di qualcuno che potrebbe tornare a far parte della sua vita. Ecco di chi si tratta e cosa sta bollendo in pentola.

Emma Marrone beccato con il suo ex

Emma ha ottenuto la popolarità grazie ad Amici di Maria De Filippi. Non solo ha portato a casa la coppa della vittoria, ma anche l’amore conoscendo tra i banchi Stefano De Martino. I due hanno fatto impazzire il web in quel periodo, però le loro strade si sono separate con l’arrivo di Belen Rodriguez. La nuova coppia è uscita allo scoperto durante una puntata del Serale di un’edizione e da allora stanno facendo impazzire il gossip con i tira e molla.

Belen sta con Elio Lorenzini mentre Stefano si limita a trascorrere del tempo con amici e parenti nella sua città natale. L’influencer Deianira Marzano ha avuto una segnalazione su lui ed Emma nelle ultime ore perché pare che siano stati insieme. Ecco tutti i dettagli.

Un pranzo in compagnia di Stefano

In poche parole fino a ferragosto Emma starà a Capri in compagnia di amici, ma prima si dice che sia andata nella villa di Posillipo (il nido d’amore di Stefano e l’ormai ex Belen) per pranzare.

Non è chiaro se ci sia un ritorno di fiamma, ma una cosa è certa: sono rimasti in buoni rapporti nonostante tutto quello che è accaduto in passato. Sicuramente la faccenda non finirà nel dimenticatoio e gli influencer saranno in grado di dare gli aggiornamenti al momento opportuno.