Questa giovane ragazza oggi è una tra le cantanti più conosciute: solo i capelli sono rimasti uguale | Chi è

Questa giovane ragazza dallo sguardo familiare, oggi è una tra le cantanti più conosciute di sempre. Solo i suoi capelli sono rimasti uguali, se vi concentrate, la riconoscerete abbastanza velocemente. Di chi stiamo parlando?

Avete capito chi è la misteriosa ragazza della fotografia? La potrete riconoscere sicuramente dai capelli, in quanto è l’unica cosa rimasta uguale che la rende riconoscibile ovunque, ancora adesso. Oggi è una tra le cantanti più famose di sempre, di chi stiamo parlando?

Vi diciamo solo che ha duettato con alcuni tra i più grandi cantanti di sempre, da Ligabue a Franco Battiato, per non parlare di Noemi, Tiziano Ferro, Moreno e così via. La sua voce meravigliosa è famosa fin dagli esordi, per questo ci sono suoi colleghi che darebbero “un braccio”, pur di cantare con lei. Avete capito chi è questa misteriosa cantante?

La misteriosa cantante dai capelli famosi

Questa giovanissima ragazza che appare in foto, a prescindere da tutti i capolavori musicali che ha inciso, è attualmente sposata con un musicista, che è anche un arrangiatore e produttore musicale. Fin qui direte voi nulla di strano, se non fosse per quella differenza di età che ha fatto storcere il naso al popolo del web. Anche se alla fine, ma cosa c’è di male? Se si amano, alla fine tutto il resto passa in secondo piano.

In una passata intervista, ha raccontato un fatto curioso della sua giovinezza, cioè quando insieme ad altri due grandi importanti del mondo dello spettacolo, Alberto Sordi e Anna Magnani, si divertivano a fare buffi scherzi telefonici, dai curiosi epiloghi: “Loro parlavano, facevano dei personaggi. Noi invece chiamavamo un numero, sempre lo stesso e stavamo lì, in silenzio. Ci rispondeva una specie di Sora Lella. Le parole che uscivano da quella bocca, mamma mia, e noi giù a ridere…”.

Ecco chi è la mitica rossa

Avete capito chi è la famosa ragazza che appare giovanissima in foto? Oggi non è solo una cantante straordinaria, ma è anche una delle colonne portanti del mondo musicale italiano. Sempre all’avanguardia, Fiorella Mannoia, con i suoi ricci ribelli rossi, che sono rimasti i medesimi nel corso degli anni, riesce ad essere sempre contemporanea e mai fuori moda.

Non è soltanto una colonna portante la Mannoia, ma è anche di fonte d’ispirazione per i giovani cantanti, ai quali ha rilasciato un prezioso consiglio: “Coltivarsi, lavorare su sé stessi, leggendo molti libri e cercando di crescere per non scrivere canzoni con brani banali”.