Barbara Palombelli ha deciso: per lui non cè più spazio | Cacciato senza pietà

Barbara Palombelli ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Lo ha cacciato senza se e senza ma.

I telespettatori di ogni età nell’ultimo periodo si sono ormai abituati ai grandissimi colpi di scena. Parliamo di incredibili sorprese, come di terribili docce fredde. O ancora di addii del tutto inaspettati così come di graditi ritorni e di pazzesche new entry. Ora è la splendida Barbara Palombelli a far parlare di se.

Come è ormai ben noto la vedremo a partire dal mese di settembre, che è praticamente alle porte, nuovamente e saldamente al timone di Forum su Canale 5 così come al famoso Sportello su Rete 4. Per lei niente programmi di approfondimento serale, almeno per il momento. Ha infatti salutato, visibilmente provata, il suo pubblico di Stasera Italia sostenendo che si sarebbe conclusa la sua conduzione in quel programma.

Se la giornalista ha preso questa decisione è perché vuole avere maggior tempo da dedicare a se stessa, ai propri hobby e soprattutto ai suoi cari, marito e figli in primis. Del resto Forum è già di per se una trasmissione molto impegnativa andando in onda per diverse ore ogni giorno.

Barbara Palombelli, lo ha cacciato senza pietà

Ora però a far preoccupare i suoi numerosi estimatori, compresi ovviamente quelli della prima ora, è una decisione, alquanto recente e dura, che la conduttrice ha preso. Certamente è spiazzante e lascerà stupiti i più con pure il classico amaro in bocca. Tuttavia è anche noto che lei sia una donna dal carattere forte e molto determinato.

Caratteristiche che insieme alla sua voglia di imparare e di fare, unite a tanto talento e ingente preparazione, le hanno permesso di diventare l’immensa professionista che è oggi. Ed è per questo motivo che ha deciso di non voler più a che fare con una persona dal punto di vista lavorativo. Si tratta di un giovane e affascinante uomo che lei ha cacciato senza pietà. Di chi stiamo parlando?

Edoardo Donnamaria fuori da Forum

Di Edoardo Donnamaria che è sempre più lanciato come conduttore di svariati eventi in giro per l’Italia. Il ragazzo ha vissuto un vero e proprio momento di boom mediatico dopo la sua partecipazione alla settima e chiacchieratissima edizione del GFVIP7. Qui ha incontrato Antonella Fiordelisi con il quale ha intessuto una storia che si è da poco conclusa e non nel migliore dei modi.

Ora l’accorto Amedeo Venza ci ha fatto sapere che il gieffino sarebbe fuori da Forum e che pertanto arriverà qualcun altro al suo posto. Al momento il diretto interessato non ha dichiarato nulla al riguardo. Tuttavia pare che sia molto concentrato anche sulla sua vita da cantante. Intanto è caccia grossa per conoscere il nome del suo sostituto.