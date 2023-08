“Un altro po’ e scompari”: Sophie Codegoni a pochi mesi dalla nascita della figlia è già magrissima | Si accende la polemica

Sophie Codegoni è al centro dell’attenzione per via di un commento ricevuto da qualche ora da un utente social. Le parole utilizzate non sono passate inosservate.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine e ora sono genitori a tempo pieno. Entrambi si sono fatti conoscere dai telespettatori grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lei era una tronista e ha scelto Matteo Ranieri (dopo due settimane si sono detti addio) mentre lui in qualche edizione precedente alla sua ha corteggiato Giulia Quattrociocche.

Alfonso Signorini ha permesso ai due giovani di mettersi alla prova nella casa del Grande Fratello Vip 6. Lei è entrata fin dal primo giorno e ha dato una possibilità a Gianmaria Antinolfi, ma quando è arrivato Alessandro le cose sono cambiate. Col tempo si sono avvicinati fino a innamorarsi perdutamente.

Nessuno ci aveva scommesso sulla relazione, eppure con gli anni in tanti si sono ricreduti. Sul Red Carpet di Venezia lui le ha fatto la proposta di fidanzamento e subito dopo hanno dato il lieto annuncio della gravidanza. Nello studio di Verissimo hanno scoperto il sesso del nascituro. Signorini ha spoilerato il nome della figlia in una diretta del reality di canale 5.

A pochi mesi dal parto Sophie ha riacquistato una fisicità pazzesca. Alcuni scatti su Instagram l’hanno confermato. Tuttavia non mancano dei commenti negativi da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Ecco la critica che ha ricevuto.

Polemica su Sophie Codegoni

Nelle ultime ore Alessandro è stato preso di mira per via del figlio. In pratica è stato in vacanza con Sophie e la piccola e qualche utente social gli ha ricordato di avere anche Nicolò da accudire. Nato dall’amore con la modella Clementina Deriu, adesso sta con lei altrove. Il padre quando può lo raggiunge per trascorrere ore piacevoli insieme.

Il diretto interessato non ha voluto replicare all’accusa fatta. Non si sa, invece, se Sophie replicherà a quella che ha ricevuto da poco in seguito alla pubblicazione di un post. Andiamo a scoprire cosa hanno detto a lei di opinabile.

Attacchi per un post condiviso

Essendo un personaggio pubblico, Sophie tende a condividere la sua quotidianità sui social. Da quando è nata Celine non fa altro che mostrare delle immagini tenerissime di madre e figlia. Da qualche ora ha voluto mettere in risalto la sua fisicità perfetta, ottenuta con tanta fatica e dedizione.

Qualcuno ha insinuato che abbia fatto ricorso ai filtri di Instagram e Photoshop. Chi ha menzionato la chirurgia estetica estrema e altri le hanno detto di essere dimagrita al punto tale da scomparire. In compenso ha dalla sua parte tanti follower che osannano la sua bellezza.