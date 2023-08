Caterina Balivo, ieri e oggi: com’è cambiata negli anni la bellissima conduttrice

Caterina Balivo, com’è cambiata nel corso del tempo la splendida conduttrice campana.

È tutto pronto per il grandissimo ritorno, in pompa magna, di Caterina Balivo in Rai. Lo farà da lunedì 11 settembre 2023 su Rai Uno con un nuovo programma nuovo di zecca, pensato appositamente per lei. Il titolo prescelto è La Volta Buona, da vedersi anche come sorta di buon auspicio per lei e per la sua carriera nel mondo della TV.

Lei ha ripreso all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini lo spazio che per tanto tempo ha occupato con il suo Vieni Da Me. Quando, nel corso della sua ultima puntata, ha annunciato tra le lacrime che avrebbe lasciato la TV per dedicarsi alla sua famiglia, i suoi fan si sono molto rattristati. Al suo posto è poi arrivata la splendida Serena Bortone con Oggi È Un Altro Giorno, che ci ha fatto compagnia per tre anni.

In passato tuttavia Caterina ci aveva già fatto divertire nei pomeriggi di Rai Due con Detto Fatto, poi passato alla splendida Bianca Guaccero. Per la verità la Balivo non è stata per tanto tempo lontana dal Piccolo Schermo. Infatti ci è tornata come giurata al Cantante Mascherato. Poi l’abbiamo vista su TV8 con il reality Chi Vuole Sposare Mia Mamma?, esteso anche ai papà e su La7 con Lingo.

Caterina Balivo, com’è cambiata la conduttice

Se poi si era anche mormorato del suo ritorno in Rai, è solo di recente che è stato confermato il tutto, più che mai alla presentazione dei nuovi palinsesti dell’Azienda, dove è apparsa in forma smagliate. Qualche giorno dopo ha anche realizzato degli scatti per pubblicizzare la sua nuova trasmissione. Lei dovrà vedersela a tal proposito con una rivale che dovrà battere a livello di share.

Stiamo parlando di Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne. Nel frattempo la conduttrice campana si sta godendo la sua estate in famiglia, in vacanza al mare. Attiva più che mai sui Social, regala i suoi estimatori anche moltissime fotografie dove appare in bikini. Lei è al top anche nonostante le gravidanze. Ve la ricordate tuttavia ai tempi dei suoi esordi in TV?

Bellissima ieri come oggi

In realtà lei non è poi così cambiata. Diciamo che a variare è stata la lunghezza e i tagli della sua stesse chiome. Inizialmente, compreso quando è apparsa come concorrente a Miss Italia, le portava molto lunghe e tendenti al mosso. Successivamente ha voluto accorciarle di parecchio e puntare maggiormente sul liscio. Altre volte mantenendo la lunghezza ha detto di sì all’ondulato.

Ora sono parecchio lunghe e adora portarle sia sciolte che acconciate in comode e pratiche code di cavallo, anche per proteggersi dal gran caldo di questo periodo. Il suo fisico era meraviglioso ieri come lo è oggi. Il suo stile a livello di outfit invece si è sempre maggiormente affinato, tant’è che oggi è considerata una vera icona in tale direzione da moltissime sue coetanee.