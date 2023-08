Alessia Ligiotti, dopo Temptation finisce sotto accusa: volano insulti pesanti

Dopo Temptation Island l’ex fidanzata di Federico, Alessia, è stata presa di mira sui social. Ecco gli insulti che ha ricevuto da un’utente social.

Alessia è stata una delle fidanzate dell’ultima edizione di Temptation Island. Si è messa in gioco con l’ormai ex fidanzato Federico, dato che era insicura dell’amore di lui. In effetti ha potuto ascoltare e vedere parole e gesti che non le sono per niente piaciuti. Per questo motivo ha chiesto un falò di confronto immediato.

Federico non si è presentato, quindi Alessia per ripicca ha chiesto a Filippo Bisciglia di non fargli vedere più nulla di lei. La reazione del ragazzo ha spiazzato tutti i telespettatori, dal momento che si è mostrato del tutto indifferente. Nel frattempo lei si è avvicinata al tentatore Lollo (Lorenzo Di Curzio), con il quale ha portato avanti una pseudo conoscenza. Federico nel villaggio dei fidanzati, invece, ha voluto viversi la quotidianità con una delle tentatrici.

Una volta che ha potuto vedere i video di Alessia non ha battuto ciglio dichiarando di non provare fastidio o gelosia nei suoi confronti. Alla seconda chiamata al falò Federico si è presentato e ha assunto un atteggiamento tale da far intervenire addirittura Filippo. Infatti ha anticipato la domanda di rito, ovvero se volessero andare via da soli o in coppia.

Dopo 1 mese Alessia e Federico si sono presentati da soli all’incontro con Filippo. Un finale del tutto prevedibile per come sono andate le cose nel corso della loro permanenza nel reality delle tentazioni. A distanza di giorni dalla fine di quest’esperienza televisiva si sta ancora parlando di Alessia per via di una storia condivisa su Instagram. Le parole hanno lasciato il segno.

Insulti pesanti per Alessia

I telespettatori si sono chiesti se Alessia e Lollo si siano rivisti dopo Temptation Island. La 31enne ha pubblicato una storia in cui è evidente che ha preso l’aereo taggando il ragazzo con la canzone di sottofondo Another love.

Come se non bastasse ha deciso di dare un taglio netto al passato cambiando look. Qualcuno ha insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica, ma per ora Alessia non si è esposta a differenza degli insulti ricevuti da una donna.

“Non perdere tempo sul mio profilo”

Alessia ha ricevuto dei commenti alquanto inopportuni da un’utente social che si è scagliata contro di lei oltrepassando il limite. Nonostante tutto la diretta interessata ha avuto calma e sangue freddo, in quanto si è limitata a condividere lo screen a mo’ di Instagram story.

Onde evitare simili situazioni spiacevoli, ha invitato questa persona (e implicitamente anche terzi) a ignorare il suo profilo e passare oltre. Essendo un personaggio pubblico, è amata quanto non tollerata. Del resto la popolarità ha anche questo lato negativo.