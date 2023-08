“Cerco moglie”: Luca Onestini ormai pronto al grande passo | Che sia Ivana la futura consorte?

Luca Onestini ha fatto un annuncio sui social e in tanti hanno subito pensato a Ivana Mrazova. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Luca si è fatto conoscere dagli italiani partecipando a Uomini e Donne di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore di Clarissa Marchese. Non è stato scelto per l’attuale marito di lei, Federico Gregucci, così gli è stata data la possibilità di sedersi sul trono. In questo modo ha conosciuto Soleil Sorge, con la quale è andata via mano nella mano.

Durante l’esperienza del Grande Fratello Vip 2 è stato lasciato per Marco Cartasegna, ma non si è perso d’animo. Nella casa è riuscito a superare il momento anche grazie a Ivana Mrazova. Quest’ultima era fidanzata, proprio per questo ha deciso di vedere il partner per chiudere la relazione senza errori e rancore, dopodiché si è lasciata andare tra le bracci di Luca.

Anche in questo caso non c’è stato un lieto fine per motivi non del tutto chiari. Dopo anni si sono ritrovati nella casa dell’ultima edizione del reality e hanno parlato dei loro sentimenti ancora forti. Lui ha dovuto fare i conti con Nikita Pelizon che si era perdutamente innamorata e con il resto del gruppo. Per fortuna aveva l’ex dalla sua parte.

A distanza di giorni dalla fine dell’esperienza televisiva, Luca sta facendo chiacchierare per un post di Instagram. Le parole utilizzate hanno spinto inevitabilmente i follower a dare un parere e molti hanno subito pensato a Ivana. Ecco tutti i dettagli.

Luca Onestini pronto per il grande passo?

Luca spesso realizza dei simpatici video su Tik Tok in compagnia del fratello Gianmarco. Ottiene sempre tanti like e vari commenti con complimenti, ma anche critiche. Del resto la popolarità ha anche questo lato negativo.

Di recente ha condiviso un post che non è passato inosservato per via di quanto scritto nella didascalia. I commenti sono arrivati nel giro di poche ore e in quasi tutti è stato fatto un riferimento implicito all’ex fidanzata.

“Mi sembrava l’avessi trovata”

“Luca lo sai benissimo chi è…Ora è a casa sua ma ritorna, poi vi rincontrerete al solito posto. Cerca di portarle sempre rispetto, dovete solo avere il coraggio di ricominciare con la passione che vi distingue” e “Mi sembrava l’avessi trovata, bellissima, intelligente, ironica, dolce e unica che non si trova facilmente”. Sono solo due dei commenti.

Poi qualcun altro ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne: “C’era una ragazza tanto tempo fa che era venuta a corteggiarti, bella e dai grandi valori. Colta, dolce, ma tu l’hai ignorata…hai proseguito con altre…belle scatole vuote”. Chi segue il programma della De Filippi sa bene che il follower si è riferito a Giulia Latini che non fu scelta per Soleil.