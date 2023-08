Rai, annuncio del tutto inaspettato: “Si farà” | Che serie sta tornando

È un annuncio del tutto inaspettato quello rilasciato dalla Rai. Finalmente, dopo aver aspettato tanto, una serie molto amata sta per tornare e i fan sono emozionati, in quanto questa storia si meritava un degno finale.

Vi diciamo solo che la Rai ha rilasciato un annuncio molto inaspettato, una fiction molto amata sta per tornare e i fan sono felicissimi. Avete capito quale serie sta per tornare? Vi diciamo solo che nonostante la prima puntata sia stata trasmessa nel 1998, l’audience non è mai cambiato.

Non è facile far appassionare talmente tanto i telespettatori ad una storia, che questi continuano a seguire ogni singola sfaccettatura con ammirazione e attenzione. Hanno visto l’evoluzione di ogni singolo personaggio, i telespettatori hanno così pianto con loro, riso e amato. Per questo sono felici che finalmente vedranno un finale degno, che li ripagherà di tutta questa fedeltà.

La serie amatissima della Rai sta per tornare

Non possiamo darvi molti indizi, in quanto siamo sicuri che ogni cosa che vi diremo, vi farà “accendere la lampadina”. Dunque abbiamo una famiglia come protagonista della storia, ma non c’è un protagonista soltanto, ma ad ogni personaggio è stata data la possibilità di farsi conoscere e farsi apprezzare. In ogni puntata vediamo più storie e punti di vista, tutti collegati tra di loro.

Una cosa ve la diciamo però, nonostante i drammi, le risate e i problemi molto attuali e reali, ci sarà sempre un personaggio che sarà amato da tuti, piccoli e non. Avanti, chi non vorrebbe un nonno come lui? Avete capito di che serie stiamo parlando?

Il nonno più amato d’Italia sta per tornare

È un annuncio del tutto inaspettato quello rilasciato dalla Rai, ma finalmente una delle serie più amate di sempre, sta per tornare, stiamo parlando di Un medico in famiglia. Nonno Libero, alias Lino Banfi, sarebbe felicissimo di tornare, in quanto ha sempre sognato di dare un degno finale alla storia, soprattutto perché il suo pubblico, sono anni che lo richiede.

Ecco che cosa ha dichiarato “il papà” di Lele Martini: “Margot Sikabonyi rifarebbe Un Medico in Famiglia? Brava, la penso anche io come lei. Ho molti ricordi legati a questa ragazza e per me è una di famiglia. Comunque lo rifarei anche adesso, magari meno puntate, per concludere tutto. Staremo a vedere quello che succederà in futuro…”.

Vista la grande richiesta del pubblico, la produttrice di Un medico in famiglia, Veridiana Bixio, ha dato una speranza ai fan con queste parole: “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo”. Che dire, per citare Nonno Libero: “Una parola è troppa e due sono poche”, quindi è inutile dire altro, attendiamo con ansia ulteriori sviluppi.