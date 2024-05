Gigi D’Alessio, spuntata la dolorosa confessione su Anna Tatangelo: “L’ho vista piangere disperata…”

La fama e la popolarità di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è una figura molto nota della musica italiana, un cantautore la cui carriera ha attraversato decenni di successo. Nato a Napoli nel 1967, ha iniziato a esplorare il mondo della musica fin da giovane, sviluppando la sua passione per il canto e la composizione.

La sua carriera è stata caratterizzata da una serie di successi, con canzoni che hanno toccato il cuore di milioni di persone in tutta Italia e oltre. Brani come Un nuovo bacio, Napule e Non dirgli mai sono diventati veri e propri inni, consolidando il suo status di icona della musica nostrana.

La sua popolarità va però oltre la musica, difatti D’Alessio è anche protagonista di alcune trasmissioni televisive quali The voice, in cui è uno degli insegnanti che seleziona i talenti emergenti. Gigi è anche un personaggio molto popolare in televisione, con apparizioni in programmi di varietà e talent show che lo hanno reso ancora più famoso e amato dal pubblico.

Oltre al suo successo professionale, è stata a lungo protagonista anche la vita sentimentale di Gigi D’Alessio, talvolta anche parecchio discussa pubblicamente. La sua relazione con Anna Tatangelo è stata al centro dell’attenzione dei media per anni, una storia d’amore turbolenta e appassionata che ha affrontato sfide e ostacoli lungo il cammino.

Cosa è successo con Anna Tatangelo: la fine della relazione

Inizialmente la loro relazione è stata oggetto di pregiudizi e critiche, dato il divario di età e per il fatto che Gigi fosse un uomo già sposato e padre di tre figli. Tuttavia il legame tra loro si è dimostrato più forte, sbocciando durante un tour in Australia e consolidatosi con la pubblicazione del loro primo duetto di successo, Un nuovo bacio. Nonostante gli alti e bassi, la loro storia è durata per quindici anni, fino al 2020, quando la fine della loro relazione ha sconvolto anche fan e familiari.

Anna Tatangelo ha dovuto affrontare la sofferenza della separazione, come rivelato dalla sua sorella Silvia in un’intervista a DiPiù, descrivendo le lacrime e il dolore della cantante di fronte alla fine della loro storia. Per la prima volta a distanza di molto tempo sappiamo, come da Silvia affermato, che “L’ho vista piangere disperata”. Ciononostante la vita sentimentale di Gigi D’Alessio ha continuato ad andare avanti dopo la fine della sua relazione con Anna.

La notizia trapelata

Attualmente è felicemente impegnato con Denise Esposito, con la quale sta aspettando il suo quinto figlio. La notizia della gravidanza è stata una sorpresa anche per Anna e il loro figlio Andrea, appresa dai giornali anziché direttamente da Gigi, come ha rivelato la stessa Tatangelo in una recente intervista a Verissimo.

Nonostante le loro vite abbiano preso strade diverse però, Silvia, la sorella di Anna, ha mantenuto un rapporto di affetto con Gigi e perciò gli ha augurato il meglio per il futuro con Denise.