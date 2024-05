Orietta Berti, la durissima malattia è entrata nella sua vita: “Perso il 50% della vista”

Orietta Berti: una voce intramontabile per la musica italiana

Nel ricco panorama della musica italiana poche figure possono vantare una carriera così longeva e illustre come quella di Orietta Berti. Nata nel giugno del 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, Orietta ha conquistato il cuore del pubblico con la sua voce calda e potente sin dagli esordi.

La sua carriera artistica ha avuto inizio nei primi anni Sessanta, quando Orietta ha iniziato a calcare le scene dei locali notturni e delle balere, facendosi subito notare per il suo talento e la sua presenza carismatica. La svolta arrivò nel 1965 con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove presentò il brano Tu sei quello, che divenne un grande successo e la consacrò definitivamente come una delle voci più amate della musica leggera italiana.

Da quel momento in poi la carriera di Orietta è stata un susseguirsi di successi e riconoscimenti. Tra le sue canzoni più celebri si annoverano Fin che la barca va, Io ti darò di più, Senza di te. La sua voce è diventata un simbolo della musica popolare italiana, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Oltre alla sua attività musicale, Orietta ha anche intrapreso la carriera televisiva, partecipando a numerosi programmi di successo, tra cui Canzonissima, Studio Uno, e Domenica in, dove ha dimostrato non solo il suo talento vocale, ma anche le sue doti di intrattenitrice e showgirl.

Di recente la sua vita viene però sconvolta da un terribile avvenimento, che la traumatizza profondamente e lascia il segno: una tragica malattia.

L’amore e la malattia

Oltre al successo professionale di Orietta c’è anche una storia d’amore duratura e profonda da considerare. Nel 1966 ha sposato Osvaldo Paterlini, con il quale ha condiviso ogni momento della sua vita, sia sul piano personale che professionale. Osvaldo è stato il suo manager e il suo più grande sostenitore, contribuendo in modo determinante al successo della sua carriera.

Tuttavia, negli ultimi anni, la vita di Orietta e Osvaldo è stata segnata da una terribile tragedia. Osvaldo è stato colpito da una grave malattia, una forma acuta di glaucoma, che ha scosso profondamente la loro vita e la loro famiglia. Orietta ha vissuto con dolore e angoscia la progressiva perdita di autonomia del marito, assistendolo con amore e dedizione in ogni momento. Osvaldo afferma di non essere più in grado di accompagnarla in giro per il mondo come ha fatto negli ultimi cinquant’anni e che purtroppo la patologia di cui si soffre non fa che aggravarsi. Si è operato ben otto volte e ormai pare aver compromesso anche la sua capacità visiva. Dichiara: “Ho perso il 50% della vista”.

La forza dell’amore

Nonostante le avversità, Orietta Berti continua a essere una figura di grande forza e determinazione, affrontando le sfide della vita con coraggio e dignità. La sua voce rimane un faro luminoso nella musica italiana, capace di toccare il cuore di chiunque l’ascolti, e il suo amore per Osvaldo resta un esempio di dedizione e fedeltà senza pari.

I due ad oggi sono ancora molto uniti e si sostengono a vicenda. Al momento è il figlio Otis ad accompagnare la mamma durante i suoi tour, ma marito e moglie si sentono continuamente a telefono e si aggiornano sulla loro quotidianità.