Gianni Sperti beccato a baciare il volto famosissimo: lo ha conosciuto grazie a UeD

Gianni Sperti ha dato spettacolo negli ultimi giorni: sembra senza freni ora che ha baciato il volto noto.

Gianni Sperti è un opinionista della televisione della rete Mediaset. Il suo apporto è noto soprattutto in relazione alla trasmissione Uomini e Donne, un format che ha preso piede sempre più nel mondo dell’intrattenimento italiano grazie alle soluzioni creative degli autori.

Infatti, sono stati creati anche degli opportuni spin-off, come ad esempio Uomini e nonne, in cui a confrontarsi nell’arena non ci sono adulti e giovanissimi, bensì persone più attempate. Il format, per quanto di successo, non ha riscosso lo stesso impatto della versione originale.

Ad ogni modo, tra le pietre miliari di questo programma condotto da Maria De Filippi, vi sono proprio Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’estate scorsa, in seguito ad alcuni accadimenti relativi al rimpasto del cast, Tina e Gianni hanno ritenuto a lungo che la loro posizione fosse a rischio.

Tuttavia, tutto è andato per il meglio e i due sono ancora saldamente padroni della propria poltrona all’interno del programma. Attorno alla figura di Sperti, però, sono circolati spesso gossip e indiscrezioni su una sua presunta omosessualità, sebbene lui abbia intrapreso per diversi anni una relazione con una donna.

Galeotto fu il bacio

Proprio negli ultimi giorni, è accaduto qualcosa di impensabile per i più, i quali considerano Sperti un uomo tutto d’un pezzo. A quanto pare, è stato scoperto a dare un bacio improvviso a un volto noto della televisione. Il tutto è avvenuto in pubblica piazza, lasciando tutti piuttosto sgomenti.

Nessuno si aspettava ciò che è capitato, soprattutto perché quanto avvenuto si è svolto davanti alle telecamere indiscrete della rete avversaria di mamma Rai: su Canale 5, durante il primo pomeriggio. Il commento furioso dei fan dello show non si è fatto attendere. Gianni ha baciato Sabrina.

Il perché del bacio

Il segreto della vicenda è da indagare sulle ultime azioni compiute da Sabrina. La donna ha infatti interrotto di recente sia la frequentazione con Francesco, sia quella con Tino. Tuttavia, ciò che ha fatto gridare allo scandalo è stato il fatto che lei, prima di tutto, abbia baciato entrambi, prima di capire di non provare nulla per nessuno dei due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lagiornatadeivip_

Come spesso accade di solito a Uomini e Donne, l’opinionista ha premuto affinché Sabrina baciasse ancora una volta uno dei due, ma lei si è tirata indietro. Per questo, la dama ha pensato di provocare Gianni: “Perché non mi baci tu?”. Detto fatto. Gianni ha accolto la provocazione e lo studio si è colorato di rosa.