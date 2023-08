Sciagura per la tronista di Uomini e Donne: “Devo curarmi” | Che malattia ha

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato perché spesso di assenta dal lavoro. La risposta lascerà tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’ex tronista in questione è stata seduta sul trono tanti anni fa. Non ha mai nascosto di aver sofferto di un tumore all’utero per sensibilizzare e informare le persone sull’argomento. Infatti è d’aiuto per chi ha vissuto o vive una simile sofferenza.

Nel frattempo ha conosciuto vari pretendenti soffermandosi su Salvatore Colloricchio e Salvatore Di Carlo. Alla fine ha scelto il secondo con il quale è convolata a nozze.

Purtroppo dopo sette anni di matrimonio si sono lasciati perché lei ha scoperto dei messaggi sul cellulare di lui abbastanza chiari per chiedere una separazione. Dopo aver messo la parola fine a questa parentesi della sua vita, si è dedicata anima e corpo al lavoro presso la redazione di Uomini e Donne.

La ragazza non è altro che Teresa Cilia. In questi giorni ha spiegato perché la sua quotidianità ha subito dei cambiamenti drastici. Il motivo riguarda la salute devastata da una malattia. Ma di quale si tratta? Ecco tutti i dettagli.

La malattia che tormenta l’ex tronista di Uomini e Donne

“Non mi permette di vivere la mia vita in pieno perché giustamente devo fare i conti anche sulle ore di sonno, se prendo sole, se prendo vento…Spesso mi chiedete ‘Perché non lavori più come prima?’. Ecco, questo è uno dei tanti motivi…mi devo assentare e giustamente sono un problema“. Ecco cosa ha riferito l’ex tronista durante un’intervista.

Poi ha aggiunto: “Lo Stato ovviamente non c’è. Il pago tre pillole dieci euro e calcolate che in un mese ne servono tantissime. Più tutte le visite nei vari centri che ho girato, tutti i controlli che faccio ogni anno, che poi alla fine non servono a nulla. Però anche lì è una malattia invalidante, ma nessuno se ne occupa“. Ma di cosa soffre Teresa? Andiamo a scoprirlo leggendo il resto dell’intervista.

“Sono stata davvero molto male”

“Non sono stata molto bene. Ho avuto dei fortissimi attacchi di mal di testa, emicrania proprio…che non ve lo dico. Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare la toradol…Chi non ci soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero molto male…Vediamo se riesco a trovare un centro che possa fare al caso mio…Sono davvero esausta, quindi cercherò di trovare una terapia che…non mi aggiusta una cosa e ne rovina un’altra perché senno così non va bene”.

Teresa ha ammesso che non riesce a lavorare come dovrebbe, in quanto si reputa un peso per il team con cui collabora da anni. I follower sperano che possa trovare qualcuno in grado di darle la cura giusta. D’altronde vivere con perenni mal di testa non deve essere per niente semplice.