Alessia Marcuzzi, come stanno veramente le cose con De Martino | Finalmente sentiamo tutta la verità

Finalmente sentiamo tutta la verità su quello che è successo tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ecco come stanno veramente le cose, questa vicenda sembra non aver mai fine, in quanto le parole non mancano sui diretti interessati.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ecco come stanno veramente le cose, finalmente sentiamo tutta la verità. Tutta questa storia ha dell’incredibile, quel che è certo è che tra Alessia e Belen Rodriguez pare veramente essere guerra fredda.

Non è facile stare al centro dei riflettori, in quanto se da una parte essere vip permette di vivere in una situazione economica molto agiata, dall’altra parte significa rinunciare alla privacy. Alessia Marcuzzi lo sa bene, in quanto sta vivendo un periodo talmente difficoltoso, che ha preferito volare a Londra insieme a sua figlia Mia e passare del tempo insieme alla sua mamma, lontano da occhi indiscreti.

Le parole di Alessia Marcuzzi sul caos con Stefano De Martino

È bene procedere dall’inizio, prima di sverlarvi il finale di questa storia. In pratica è successo tutto, quando Stefano De Martino si è seduto vicino ad Alessia Marcuzzi, in occasione della presentazione del palinsesto Rai. Il gossip è riemerso, in quanto tra i due in passato si vociferava un breve flirt che avrebbe causato la prima rottura tra Stefano e Belen Rodriguez. La Marcuzzi arrabbiata per quelle voci, avrebbe postato per pochi secondi una frase, immediatamente cancellata: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film”.

Non si sa quello che è successo dopo, se non che Belen avrebbe cancellato tutte le foto (tranne una) con Stefano De Martino e in seguito, l’esperto di gossip, Alessandro Rosica avrebbe così commentato:

“Belen ha rimosso la foto con De Martino. All’epoca ci fu una rottura tra Belen e Stefano dopo una scappatella, durata qualche mese, con Alessia Marcuzzi. A seguito di questo, Stefano ha dovuto far pace con una donna come po’ digerire questo tradimento? Belen lo perdonò. Lo buttò fuori di casa ma poi lo ha perdonato. E che fai? De Martino si è ripresentato con la Marcuzzi, sorrisi, abbracci, effusioni e ovviamente Belen si è arrabbiata…Vi assicuro che Belen e Alessia Marcuzzi si odiano a morte, nonostante sia stati in molti a cercare di fargli fare pace…”.

Sono ex, è ufficiale?

In queste settimane quindi di parole ne sono state dette tante sul triangolo, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez, per questo i fan sono curiosi di sapere cosa sia realmente successo. A tal proposito, la Marcuzzi in una recente intervista ha dichiarato queste parole sul caso De Martino, le quali hanno forse agitato di più gli animi: “Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.

Intanto, Belen Rodriguez, che pare essere soltanto amica del famoso Elio Lorenzoni, si è mostrata di nuovo sui social, a bordo di un quad, con una targa molto esplicita: “EX 43877″, con didascalia e hashtag a seguito: “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”. In molti si sono chiesti se la frase sia una chiara frecciata a De Martino, il quale per il momento non replica e si gode le vacanze insieme a Santiago. Che dirvi, questa storia è appena all’inizio.