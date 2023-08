Simona Ventura, con il cuore in frantumi: l’addio più doloroso arrivato poco fa

Simona Ventura ha detto addio a una persona andata via da qualche ora in modo del tutto inaspettato. Ecco chi ha inaspettatamente lasciato questo mondo.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Bentivoglio il 1° aprile 1965, ha esordito negli anni ottanta come concorrente di quiz televisivi. Nel 1988 ha avuto la prima opportunità in tv nel ruolo di valletta nel quiz Domani sposi, dopodiché si è orientata sul giornalismo.

E’ stata la conduttrice di punta della Rai occupandosi di Quelli che il calcio per ben dieci edizioni. Lo stesso discorso riguarda L’Isola dei Famosi (poi una volta trasmesso su Mediaset di è messa in gioco in qualità di naufraga). Il successo le ha permesso di essere contattata per la conduzione del Festival di Sanremo 2004.

Nel suo curriculum si possono leggere Temptation Island Vip, Selfie – Le cose cambiano, Notti sul ghiaccio, Amici di Maria De Filippi e il Festival di Castrocaro 2019. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di professionalità, ragion per cui cavalcherà l’onda del successo ancora per tanto tempo.

Ogni contesto lavorativo le ha permesso di instaurare dei rapporti con tanti colleghi. Nelle ultime ore, per esempio, è caduta nello sconforto per via della morte di uno di loro. Ecco di chi si tratta.

L’addio doloroso di Simona Ventura

E’ stato un giornalista nato in Gambia il 2 gennaio 1951 e la sua squadra del cuore era la Juventus. Appassionato di jazz, tennis e cucina, si è fatto conoscere grazie a Quelli che il Calcio e a seguire con l’edizione del 2005 de L’Isola dei Famosi. Ha esordito nella radio, ma poi ha prediletto la televisione. Ironico e esperto dell’arte della dialettica, è entrato nei cuori di tutti.

Ha contribuito ad abbattere i pregiudizi razziali con il suo fantastico dialetto bresciano, dando spazio anche a quello napoletano e genovese. “La cultura ci salverà. E Brescia potrà considerarsi capitale anche della multiculturalità”, ecco cosa ha detto nell’ultima intervista. L’uomo in questione è Brescia Idris, nome completo Edrissa Sanneh. Morto nella Poliambulanza del capoluogo lombardo, i funerali si svolgeranno lunedì 7 agosto la mattina nella Chiesa di Bedizzole con rito musulmano.

“Ciao Fratello Iris”

Brescia Idris è morto a 72 anni ed è stato ricoverato per 20 giorni. A nulla è servito trasferirlo nel reparto della terapia intensiva. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quindi in tanti hanno speso due parole per omaggiare colui che ha stravolto la televisione.

“Quando arrivai anni fa a Quelli che eri l’istituzione assoluta. Il rispetto e l’amicizia non sono mai mancate. Ciao Fratello Iris”, ecco la dedica fatta da Simona Ventura. Anche Fabio Fazio ha voluto salutarlo: “Quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”.