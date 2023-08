Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, brutte notizie all’orizzonte: purtroppo non c’è stato nulla da fare

Duro colpo di scena inaspettato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ormai non c’è più nulla da fare per l’amatissima coppia. Ecco cosa è successo.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip. Era la seconda edizione quando si sono messi in gioco Ivana Mrazova, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Cristiano Malgioglio e tanti altri ancora. Cecilia all’inizio era entrata con il fratello Jeremias contando come unico concorrente, ma poi la produzione ha deciso di separarli nell’esperienza del reality.

Lei era fidanzata con l’e tronista Francesco Del Monte, il quale ha chiesto un confronto per via del suo avvicinamento a Ignazio. E’ stato accontentato, ma le cose non sono andate per il verso giusto perché Cecilia ha messo la parola fine alla loro relazione. Dopo un po’ si è lasciata andare tra le braccia del compagno d’avventura e da allora sono inseparabili.

Ignazio è partito poi per l’Honduras in qualità di naufrago de L’Isola dei Famosi. Nonostante si sia messa in gioco in un secondo momento. è riuscito ad arrivare in finale. Ilary Blasi come regalo gli ha permesso di riabbracciare l’amata creando anche l’atmosfera giusta per una proposta di matrimonio. Il ragazzo non ha colto l’occasione riferendo che l’avrebbe fatto lontano dalle telecamere.

Subito dopo sono finiti al centro del gossip per colpa di una crisi, in quanto lui si era trasferito da un amico con le valigie. Poi per fortuna hanno avuto modo di chiarirsi e insieme hanno festeggiato il compleanno di lui qualche giorno fa. Purtroppo ora il loro sorriso è stato rimpiazzato nuovamente dal dispiacere dopo aver ricevuto una brutta notizia. Ecco cosa hanno saputo.

Duro colpo per Cecilia e Ignazio

Cecilia ai tempi della crisi si era lamentata del lavoro svolto da alcuni giornalisti che avrebbero inventato delle storie attorno la delicata faccenda. Ragion per cui ha sia messo in chiaro le cose che invitato i diretti interessati a non far circolare delle fake news sulla sua vita privata.

Persone a loro vicine hanno riferito che come ogni coppia hanno avuto un momento no, ma l’amore ha trionfato. Sicuramente ora si faranno forza a vicenda dopo aver appreso che sono stati rimpiazzati da un’altra coppia, nata sempre sotto i riflettori del Gf Vip, in un programma televisivo. Loro sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Giulia e Pierpaolo insieme in tv

Nell’edizione del Gf Vip 7 lui con Soleil Sorge si occupava del Gf Vip Party mentre lei era la portavoce del mondo dei social. Adesso questo compito spetterà a Rebecca Staffelli. Prossimamente li vedremo condurre l’uno accanto all’altra un programma televisivo.

Si tratta di Ex on the beach. All’inizio la scelta era ricaduta su Ignazio e Cecilia anche per la nuova edizione, però le carte in tavola sono cambiate con l’arrivo degli altri due ex vipponi.