Nuovo arrivo in casa Ferragni: la famiglia si allarma sempre di più

Nuovo annuncio per i fan di Chiara Ferragni e Fedez! La famiglia finalmente si allarga con l’arrivo di un nuovo membro. Ennesima cicogna in arrivo? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Chiara Ferragni è l’influencer più affermata del momento e il merito è sicuramente il merito è del suo duro lavoro. E’ partita dal nulla fino ad arrivare a costruire un impero economico tale da dare lavoro a tante persone. Basta pensare che Sophie Codegoni prima di diventare famosa era la modella di punta di uno dei suoi showroom sparsi per l’Italia.

Fedez, invece, è apprezzatissimo per la sua musica e per essere sempre in prima fila quando si tratta di dar voce a chi non ha i mezzi per essere ascoltato. Il 1° settembre 2018 è convolato a nozze con la Ferragni a Noto quando Leone aveva solo pochi mesi. Poi il 23 marzo 2021 è arrivata nella famiglia la piccola Vittoria.

Dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo, in seguito al bacio di Fedez ricevuto da Rosa Chemical, si è parlato di una crisi. Dopo giorni di silenzio, hanno deciso di smentire la notizia inerente a una loro separazione.

Ora sono lieti di dare una bella notizia ai fan che non riguarda direttamente loro, bensì un membro della famiglia di lei. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La famiglia Ferragni si allarga

La sorella minore Valentina è stata fidanzata con Luca Vezil per 10 anni, ma poi si sono detti addio a ottobre: “C’erano alti e bassi. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”. Ecco cosa aveva detto lei ai suoi follower. A inizio mese l’ex è uscito allo scoperto con Virginia Stablum, anche se in tanti danno per certo che già da tempo procede la relazione.

Da qualche ora è stata resa ufficiale anche quella di lei. Qualche settimana fa i più attenti hanno notato un dettaglio trapelato sul web. In pratica la madre Marina Di Guardo ha mostrato sui social un pranzo in famiglia e a tavola era seduto il nuovo fidanzato di Valentina. Andiamo a scoprire chi è entrato a far parte della famiglia Ferragni.

Nuovo amore per la sorella della Ferragni

Da poco Valentina ha condiviso la prima foto di coppia con Matteo Napoletano, la sua nuova fiamma, nelle splendide acque di St. Barths. Non sono mancati dei commenti negativi per via della differenza d’età, dato che lei ha 30 anni mentre lui 21. Come sempre, la ragazza ha optato per il silenzio.

Anche il modello ha condiviso uno scatto dove bacia teneramente la neo fidanzata. In realtà nella località turistica ci sono andati a marzo, dunque la love story va avanti da più di cinque mesi. Si sono presi del tempo prima di annunciare al mondo intero la loro unione.