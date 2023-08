Fabio Fazio, dove vive il celebre conduttore: casa degna di un re

L’amatissimo conduttore Fabio Fazio vive in una casa bellissima, degna di un re. Ecco uno scatto che conferma quanto detto.

Tutti sono concordi nel dire che Fabio Fazio sia uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Con un’eccellente arte della dialettica sa intrattenere il pubblico incollato davanti al piccolo schermo. Per questo motivo gli alti vertici della Rai hanno puntato sulla sua professionalità fino all’ultimo.

A breve lo rivedremo a Che tempo che fa su canale Nove e accanto a lui non mancherà l’inseparabile Luciana Littizzetto. Nei giorni scorsi è accaduto l’impossibile sui social e il conduttore ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le pagine social appartengono alla Rai mentre il programma a lui, quindi sono state svuotate del tutto dei contenuti il 3 agosto.

Anche i tantissimi fan e follower sono stati cancellati, dunque molti hanno pensato a una sorta di vendetta. In questi giorni sta circolando una pubblicità realizzata dai Fazio e la Littizzetto per informare l’arrivo della nuova edizione del programma televisivo. Qualcuno ha notato la metafora che si cela dietro ogni minimo dettaglio.

Seduti sulle sponde di un fiume, attendono di portare a casa dei pesci. In poche parole alludono ai follower che torneranno presto a essere numerosi. Il debutto su canale Nove avverrà il 15 ottobre 2023, ma da poche ore si è arrivati a sfiorare 500 mila seguaci su Facebook, Instagram e Twitter. Per ora Fazio si sta godendo il meritato relax prima di tornare in tv tra le mura della sua bellissima casa. Ecco una foto.

La splendida dimora di Fabio Fazio

“Per riempire l’acquario di Che tempo che fa ci vuole pazienza…la famosa pazienza del pescatore”, “Spetta a voi ritornare da noi, a casa nostra a fare gruppo, a tenerci tutti vicini insieme” e “I social ci sono, ora mancano solo i pesci nell’acquario” sulle nuove pagine social si possono leggere questi commenti.

Sicuramente si otterranno i risultati tanto desiderati. Nel frattempo tutti i membri del cast di Che tempo che fa sono ancora in vacanza. Fazio, tra un viaggio di piacere e l’altro, starà trascorrendo del tempo in una delle sue case. Quella più nota si trova a Celle Ligure.

Una dimora degna di un re

Fazio è uno dei conduttori più pagati e nel corso del tempo ha accumulato una cifra esorbitante. Ciò gli ha permesso di acquistare una serie di case: una nel capoluogo lombardo, un’altra a Parigi, un’altra ancora a Varazze e infine a Riviera di Ponente.

Quella di Celle Ligure si conosce alla perfezione per via delle foto che circolando sui social. E’ una villa lussuosa, dotata di ampio giardino e una grande piscina. Lungo il perimetro della struttura sono collocati dei piccoli fari che di sera danno un tocco d’eleganza.