Carolina di Monaco, dove è stata beccata: la sua isola preferita è proprio in Italia

Carolina di Monaco è stata beccata proprio lì, sapevate che la sua isola preferita è proprio qui in Italia? Non indovinereste mai dove la reale ama soggiornare per rifocillarsi dagli impegni che la nobiltà le impone.

È proprio vero, a Carolina di Monaco piace soggiornare in una particolare isola italiana. Anche adesso è stata beccata proprio lì, a rilassarsi e svagarsi. Anche i reali di “sangue blu”, hanno bisogno di staccare la spina e lei ha deciso di farlo proprio qui da noi.

Carolina di Monaco è la terza erede, in successione al trono, del principato di Monaco. Figlia di Ranieri III e Grace Kelly, Carolina è la sorella di Stéphanie e Alberto. Con diversi matrimoni alle spalle, tra cui anche il periodo di dolore per aver perso il suo adorato, Stefano Casiraghi, la reale è mamma di 4 figli.

Le vacanze tutte italiane di Carolina di Monaco

Come vi abbiamo accennato in precedenza, Carolina e i suoi fratelli sono i figli della grande attrice e modella statunitense, Grace Kelly, famosa per aver “infiammato” gli schermi e le passerelle negli anni ’50. Proprio una delle figlie di Carolina di Monaco, la principessa Alexandra di Hannover, è stata definita all’unanimità come l’erede della nonna Grace, in quanto si assomigliano molto per bellezza, grazia e portamento.

Anche Alex, come ha chiesto di essere chiamata al galà di beneficenza, Monaco Rose Ball, fondato all’epoca da Grace Kelly in persona, è una modella come la nonna ed è molto corteggiata dalle passerelle di alta moda.

Carolina e i suoi cagnolini sono sempre insieme

Carolina di Monaco è stata beccata proprio su quell’isola italiana, in quanto è stata definita la preferita della principessa monegasca. Carolina è approdata per qualche giorno di relax a Filicudi, location situata nella bella Sicilia. La reale insieme ai suoi fedelissimi cagnolini è approdata sull’isola sul panfilo degli anni ’30, il dinghy Pacha III.

Secondo ulteriori indiscrezioni, la sorella di Alberto di Monaco, sarebbe già ripartita in direzione della Sardegna, probabilmente dove risiederà più a lungo, per tutto il periodo estivo. Oltre a lei, in quel frangente sono stati avvistati anche Jeff Bezoz e Cesare Cremonini. Sicuramente saranno vacanze veramente rilassanti e sfarzose per i vipponi, i quali potranno beneficiare della meraviglia delle location italiane.

Almeno per il momento non sono state rilasciate ulteriori indiscrezioni, non si sa quindi se Carolina di Monaco, oltre ai suoi fedeli amici a 4 zampe, si sia circondata della compagnia di qualche altro ospite.