Romina Carrisi ha ceduto al ritocco estetico? Un prima e dopo sensazionale

Molti si stanno chiedendo se Romina Carrisi si sia sottoposta a un intervento chirurgico. Ecco la risposta tanto attesa dai fan.

Nata il 1° maggio 1987 a Cellino San Marco, Romina Jolanda Carrisi-Power è la quarta figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power. Nonostante abbia due genitori famosissimi, si è fatta conoscere partecipando a dei programmi televisivi come L’isola dei Famosi e Oggi è un altro giorno. Nel reality si è messa in gioco accanto al padre, ma è stata eliminata dopo pochi giorni. Nel talk show di Rai 1 fa parte del cast dal 2020.

Una volta tornata in Italia, ha lavorato come fotomodella e allo stesso tempo ha studiato recitazione e regia. Non a caso ha ottenuto dei ruoli nei Il passato è una terra straniera e Totem Blue. Successivamente si è esibita sul palco teatrale con Le Smanie della Villeggiatura di Carlo Goldoni. Poi ha maturato la passione per la fotografia e la poesia. Non a caso spesso mostra fiera i suoi lavori organizzando delle mostre bellissime.

Avrebbe potuto partecipare allo show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, però le cose sono cambiate all’ultimo minuto. Nel suo curriculum c’è scritto anche che sa parlare italiano, inglese e spagnolo. Ciò conferma che col tempo ha dimostrato ampiamente di aver eliminato l’etichetta della “figlia di…”.

Tutti sono concordi nel dire che abbia ereditato la bellezza di Romina Power. Ma qualcuno insinua che non sia merito solo di Madre Natura. Anche lei avrà ceduto al ritocchino estetico? Andiamo a scoprire la verità.

Romina Carrisi è andata sotto i ferri?

Romina attualmente è felice grazie al regista di Oggi è un altro giorno di Stefano Rastelli. Anche se hanno 16 anni di differenza, la loro relazione procede a gonfie vele. Prima di lui nella sua vita c’è stato Francesco Gastel, per il quale si era trasferita a Los Angeles.

E’ ben risaputo che ha un fratello e due sorelle (Yari, Ylenia e Cristel) e due fratellastri (Albano Jr. e Cristel) nati dall’amore del padre con Loredana Lecciso. Le donne di casa sono tutte bellissime, ma per quanto riguarda Romina la domanda sul bisturi è stata posta in seguito a un confronto tra una foto del passato con una recente.

Il prima e il dopo tanto atteso

Dal confronto si evince che le labbra e gli zigomi sono indubbiamente più pronunciati nella foto recente. Tralasciando il look diverso, la diretta interessata non ha mai menzionato la chirurgia estetica.

In qualche occasione ha usato di filtri su Instagram per realizzare delle storie. In quel caso il viso è palesemente stravolto. A prescindere da tutto una cosa è certa: ricorda molto la madre negli anni della sua giovinezza.