Giulia Calcaterra, da velina di Striscia all’oblio: ecco che fine ha fatto dopo la tv | Irriconoscibile

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto Giulia Calcaterra. Ecco alcuni scatti recenti pubblicati sul suo profilo Instagram. A stento riuscirete a riconoscerla.

Il programma televisivo Striscia la Notizia permette a delle giovani bellissime di entrare a far parte del mondo spettacolo. All’inizio la figura della velina si limitava a consegnare le notizie ai conduttori mentre ora basta solo esibirsi in fantastiche performance sul bancone più noto della Mediaset.

Tante hanno avuto questo ruolo diventando delle vere celebrità. Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Maddalena Incorvaglia e tante altre ancora si possono menzionare. Quelle più recenti sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca stanno cavalcando l’onda del successo e probabilmente le rivedremo nella prossima edizione.

Nell’edizione 2012-2013 le due veline sono state Giulia Calacaterra e Alessia Reato. Solo 1 anno hanno avuto a disposizione per mettersi alla prova. Per mettere in chiaro le cose hanno prontamente replicato: “Noi non siamo state licenziate per un indice basso di gradimento, ma Ricci ha voluto dare una svolta al programma rinnovando in toto”.

A distanza di anni Alessia si è trasferita a Los Angeles recitando a teatro mentre Giulia si sta dedicando ad altro in giro per il mondo. Basta vedere il suo profilo social per farsi un’idea precisa di quello che fa lontano dai riflettori.

Che fine ha fatto Giulia Calcaterra?

Giulia è nata il 3 novembre 1991 a Magenta e si è fatta conoscere partecipando al programma Veline con la speranza di entrare a far parte del cast del tg satirico di Antonio Ricci. Alla fine è riuscita nel suo intento avendo accanto Alessia. Il suo fisico scultoreo lo deve soprattutto alla passione per la ginnastica artistica.

Nel 2011 è arrivata tra le trenta finaliste di Miss Italia come Miss Sportiva Piemonte. L’anno successivo a Italia’s got talent si è proposta come ginnasta e nell’estate è stata baciata dalla fortuna diventando velina. Nel 2017 ha partecipato a L’Isola dei famosi e due anni dopo ha fondato un brand di abbigliamento sportivo noto come Selvatica. Adesso di cosa si occupa e com’è diventata nel corso del tempo? Andiamo subito a scoprirlo.

L’ex velina fa impazzire il web

Dal 2015 ha aperto un canale Youtube dove condivide i suoi allenamenti. Nel frattempo ha ottenuto tre brevetti da sub, uno da freediving, patente nautica e per paracadutismo. Ha coltivato anche la passione del surf quando per colpa della pandemia è stata bloccata in Indonesia.

Per quanto riguarda l’aspetto fisico sicuramente Madre Natura e lo sport hanno inciso, eppure qualcuno all’inizio ha insinuato che avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. In realtà lei stessa ha dichiarato che ha rifatto il naso. A prescindere da ciò tutti sono concordi nel dire che sia bellissima.