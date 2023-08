Ricordate Umberto Smaila? Dopo i tanti film campioni d’incassi che fine ha fatto | Eccolo oggi

Ricordate Umberto Smaila? Ecco che fine ha fatto oggi, dopo tanti film campioni d’incasso, l’oblio, è sparito totalmente dalle scene. Ma cosa gli sarà successo? Come mai non ha seguito il percorso dei suoi colleghi dell’epoca?

In quanti si ricordano di Umberto Smaila? La nuova generazione probabilmente no, ma quella dagli anni ’70 in poi sicuramente sì. Eppure dopo tanti film di successo, come per esempio Vacanza Bestiale, di cui potete vedere una scena, nell’immagine in evidenza, è sparito e di lui non c’è più stata traccia.

Ecco che fine ha fatto oggi Smaila e soprattutto cosa sta facendo. Veramente tutta la sua storia ha dell’incredibile. Pensare che i suoi grandi amici, Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno, hanno avuto un epilogo sicuramente diverso. Proseguite nella lettura e vi sveleremo tutto quello che abbiamo scoperto sull’attore.

Ecco com’è diventato oggi Umberto Smaila

Umberto Smaila ha ricoperto diversi ruoli durante la sua carriera lavorativa, è stato un musicista, un conduttore, un attore e un imprenditore veronese di 73 anni. Tra i tanti programmi che ha condotto, c’è né stato uno che creò uno scandalo esagerato e al tempo stesso uno share altissimo, di cui ancora oggi si parla, cioè Colpo grosso. Lo show a tratti stile casinò a tratti navi da crociera, intratteneva i telespettatori con quiz, balletti hot delle ragazze Cin Cin e soprattutto quei micro spogliarelli, nei quali le ragazze mostravano il seno in diretta.

Erano altri tempi, era un’altra televisione, ma come disse lo stesso Smaila qualche anno fa: “Fra diversi anni si scoprirà che tutto questo scandalo non c’era, che siamo stati puliti e innocenti…Fu un colpo allo stomaco della televisione. Si può parlare di televisione prima di Colpo Grosso e dopo Colpo Grosso. Le ragazze? In una casa di riposo del Nord Europa. Beh, ormai alcune avranno superato di molto anche i 60. Il tempo passa per tutti…”.

Il “colpo grosso” l’ha fatto Smaila

Dopo i tanti film campioni d’incasso, in molti si sono chiesti, ma che fine ha fatto Umberto Smaila? Ecco che cosa sta facendo oggi. Diciamo che dagli anni ’90 in poi ha piano piano diradato le sue apparizioni pubbliche, concedendosi qualche partecipazione qua e là. Da anni, Umberto gestisce i suoi numerosi locali, gli Smaila’s, aperti in diverse parti del mondo.

Inoltre, si occupa, attualmente, della creazione di colonne sonore per diversi film cinematografici, alcune ancora oggi molto famose. Diciamo che Umberto Smaila, nonostante il suo allontanamento dalle scene, non se la passa per niente male.