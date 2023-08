Myrta Merlino, vacanze extra lusso: ecco in quale isola è approdata

Myrta Merlino, prima di iniziare la sua avventura a Pomeriggio 5, si sta concedendo il relax con una vacanza super lussuosa. Ecco in quale isola è approdata, veramente è un paradiso per gli occhi e per la mente.

Vacanze di lusso per Myrta Merlino, la quale si sta godendo il meritato riposo in un angolo di paradiso. Ecco in quale isola è approdata, magari se siete da quelle parti e vi guardate attorno, potreste vederla. Sicuramente avrà bisogno di molto riposo per affrontare l’avventura che l’aspetta da settembre su canale 5.

Myrta Merlino sarà la sostituta di Barbara D’Urso alla prossima edizione di Pomeriggio 5. Il suo problema più grande sarà quello di convincere un pubblico, che quasi sicuramente partirà molto prevenuto con lei, visto il modo in cui Carmelita è stata sostituita. Per questo ha fatto bene ad optare per questa isola meravigliosa.

Le vacanze da sogno di Myrta Merlino

A proposito delle vacanze di Myrta Merlino, la donna è stata paparazzata mentre, tra una nuotata e l’altra, assumeva quella che agli occhi dei più attenti, sembrava l’iconica posa di Barbara D’Urso al funerale di Silvio Berlusconi. Ve la ricordate con le mani giunte, il vestito nero traforato e lo sguardo devastato? Ecco la Merlino avrebbe optato soltanto per le mani giunte e per la maggior parte dei fan, questa sarebbe stata una chiara frecciata alla sua rivale.

In una precedente intervista aveva dichiarato che non ci sarebbe stata nessuna rivalità con Barbara, in quanto le due sono molto diverse e non si conoscerebbero neppure. Eppure, questo gesto cambia un po’ le cose, non sembra proprio che tra le due scorra buon sangue. Voi che dite?

Quelle vacanze da sogno

Myrta Merlino, si sta godendo delle vacanze super lussuose, sull’isola di Pantelleria, dove è approdata da qualche giorno, insieme al compagno, Marco Tardelli. I due stanno insieme da diverso tempo, ma si fanno vedere insieme molto di rado, in quanto preferiscono mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata. Ad ogni modo, Myrta e Marco (sembra uno sciogli lingua), si stanno rilassando tra comfort, nuotate in mare e dormitine in spiaggia.

Non si sa per quanto si fermeranno nella bellissima isola, quel che è certo, è che Myrta Merlino starà probabilmente ripassando il copione per affrontare al meglio, la sua nuova avventura in Mediaset. Speriamo solo che non la vedremo di nuovo a Striscia la Notizia, con un nuovo Tapiro, per via di quel suo caratterino non proprio facilissimo, a detta dei suoi vecchi colleghi e collaboratori.