Cosmary Fasanelli e Nunzio si sono lasciati: il messaggio pieno di tristezza del ballerino di Amici

Pare che sia finita la storia d’amore della velina Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Ecco la Instagram story condivisa dal ballerino che ha eliminato ogni dubbio.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono conosciuti grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Entrambi si sono proposti in qualità di ballerini, ma lei ha dovuto lasciare il banco a un altro allievo per volontà di Alessandra Celentano. Nonostante la stima per l’educazione e l’impegno della ragazza, la maestra ha dovuto riconoscere i suoi limiti nell’ambito della danza.

Di conseguenza con grande rammarico è stata costretta a interrompere la sua esperienza televisiva. Diversa, invece, era l’opinione che aveva di Nunzio. Seguito da Raimondo Todaro, è arrivato alla fase del Serale contro la volontà della maestra che non lo reputava all’altezza. Alla fine è andato via a un passo dalla finale, ma in compenso ha trovato l’amore.

A distanza di anni Cosmary è riuscita ad avere la sua rivalsa ottenendo il ruolo di velina nel tg satirico Striscia la notizia di Antonio Ricci. Tutti ricorderanno sicuramente che nella scuola di canale 5 ha conosciuto il cantante Alex Rina, ma poi è uscita in un secondo momento allo scoperto con Nunzio.

I due giovani talenti hanno fatto impazzire i fan con la loro love story, caratterizzata da alti e bassi. Purtroppo pare che si siano detti addio e stavolta non ci potrebbe essere un ripensamento. Ecco la conferma arrivata dai social.

Il triste messaggio di Nunzio

Lo scorso ottobre hanno ufficializzato la relazione e da allora il web è impazzito con foto, video e messaggi romantici. Cosmary quando è diventata velina ha ottenuto il pieno appoggio di Nunzio.

Qualche mese fa la coppia ha condiviso sui social degli scatti in cui si baciano teneramente nelle splendide acque della Sicilia. “E nelle mie braccia, mentre ti bacio, sapore di sale. sapore i mare, sapore di te”, una bellissima dedica che non lasciava alcun dubbio.

“Il mio unico errore è stato amarti”

“Il mio unico errore è stato amarti…al punto da annullare me stesso”, ecco cosa ha scritto Nunzio di recente sul suo profilo Instagram. Non è chiaro cosa sia successo tra i due ragazzi, anche perché lei non si è esposta a tal proposito per il momento.

Non è stato fatto il suo nome, un dettaglio poco rilevante perché la love story era vissuta alla luce del sole. I fan sperano che possano chiarire per poter ripartire con il piede giusto.