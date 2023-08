Elodie, le parole inaspettata su Iannone: è boom di commenti sotto le foto inedite

Elodie, la splendida artista e le sue inaspettate parole per Andrea Iannone sui Social. E scatta il boom immediato di commenti.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire, da quando una giovanissima e insicura Elodie, con dei cortissimi capelli rosa, ha fatto capolino nella prestigiosa scuola di Amici. Non ha vinto ma da allora è rimasta costantemente sulla cresta dell’onda, diventando sempre più la star che è oggi.

Oggi che non è solo una delle cantanti più apprezzate ma una grandissima artista che ha saputo dimostrare di possedere pure ottime doti di attrice e di conduttrice. Inoltre è pure richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Tuttavia lei è anche molto chiacchierata per via della sua vita privata.

Dopo la conclusione della sua lunga e a tratti burrascosa storia d’amore con il rapper Marracash, ha vissuto alcuni flirt prima di ritrovare l’amore, quello con la A maiuscola, nel bellissimo Andrea Iannone. I due fanno coppia fissa da più di un anno e fanno davvero sul serio. Hanno iniziato pure a convivere.

Elodie, le parole inaspettate su Iannone

Per farlo hanno scelto la villa di lui di Lugano e non la casa di lei a Milano. Del resto se avessero deciso di farlo nel capoluogo lombardo sarebbero stati sempre sotto il mirino dei fotografi. Lei in questo momento sta ricaricando come si deve le pile nell’attesa di tornare più carica che mai sul palco nelle prossime settimane.

Si preannuncia infatti un autunno bello impegnativo per lei con nuove date dal vivo. I suoi fan, che sono decisamente tanti numerosi, non vedono l’ora di ammirarla in concerto. Nel frattempo si sono molto emozionati nel leggere le parole che lei ha dedicato al suo compagno, mettendo un attimo da parte la sua proverbiale riservatezza.

Boom di like e di commenti per lei e Andrea

“Com’è bello vivere con te Amore Mio Ti Amo“, così ha scritto l’artista come didascalia a corredo di un bel album fotografico, composto da scatti inediti, apparso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, in occasione del compleanno della sua dolce metà. Ovviamente i suoi estimatori non si sono persi la ghiotta occasione di commentare in maniera più che lusinghiera.

A sostenerla anche tanti vip come la splendida Mara Venier che è prontissima a settembre a tornare a farci compagnia con Domenica In, nonché le meravigliose Simona Ventura e Fiorella Mannoia. Immancabile anche il commento di Andrea che l’ha definita amorevolmente “la sua piccola peste”. E il boom di like in toto è arrivato praticamente immediato.