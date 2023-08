Che fine ha fatto Tonio Cartonio? L’attore oggi appare irriconoscibile

Ecco che fine ha fatto Tonio Cartonio, l’attore oggi è irriconoscibile, probabilmente farete fatica a riconoscerlo. Ha tenuto compagnia a tanti bambini, eppure oggi in pochi se lo ricordano, soprattutto per via di quelle fake news rilasciate.

Ci sono due gruppi di adulti oggi, quelli che hanno visto la Melevisione e quelli che mentono. Era il 1999 e tutti i bambini di quegli anni, ogni giorno, dopo essere usciti da scuola, mentre facevano la merenda, si divertivano a guardare tutta la gang del programma della Rai. Tonio Cartonio era il preferito di tutti, per questo in molti si sono chiesti che fine possa aver mai fatto?

L’attore oggi appare irriconoscibile, non sembra più nemmeno lui. Tonio è cresciuto, come tutti noi, ma nei nostri cuori resterà sempre lo stesso (primo) folletto della Melevisione, che quando qualcosa andava storto, urlava: “Accipigna”. Scopriamo insieme che cosa gli è successo oggi.

Che fine ha fatto Tonio Cartonio?

Tonio Cartonio, alias Danilo Bertazzi, di anni oggi ne ha 63 e per buona parte della sua vita lavorativa ha tenuto compagnia a tutti i bambini d’Italia con le sue parodie, il suo tono pacato e la sua simpatia. Nel 2004 Bertazzi decise di abbandonare tutti i suoi amici del Fantabosco, creando molto scompiglio tra i suoi piccoli fan. In seguito la sua vita non fu per niente facile, in quanto, un soggetto ignoto, mise in giro la voce che Danilo morì a causa della sua dipendenza dalla droga e che quello che vedevamo in tv altri non era che il suo sosia.

A nulla servì denunciare il tutto a, Il Fatto Quotidiano, quella fake news perseguita ancora adesso il buon Tonio Cartonio, il quale, creò addirittura un canale YouTube, dal nome, Un saluto dal mondo dei vivi, con la speranza di mettere a tacere pettegolezzi e bugie sul suo conto. Ad oggi, Bertazzi non trovò mai la persona che mise in giro quelle voci, che gli costarono diversi posti di lavoro.

Il suo amore per i bambini

Che fine ha fatto Tonio Cartonio, alias Danilo Bertazzi? L’attore oggi è totalmente irriconoscibile, anche perché di anni ne sono passati dalla sua prima apparizione. Ad oggi, Bertazzi prosegue con la sua carriera di attore e personaggio televisivo. È tornato con un programma su Ray Yoyo, Calzino, per non parlare del suo ruolo attivo nel programma Che succ3de?, condotto da Geppi Cucciari.

Dopo il coming out fatto nel 2019, Danilo Bertazzi non si nasconde più, potendo così vivere la sua vita in armonia con il suo compagno, con il quale sta insieme dal 2012. Nonostante la fama di Danilo Bertazzi sarà sempre legata a quella di Tonio Cartonio, lui nel corso degli anni ha sempre lavorato in televisione e a teatro, interpretando diversi ruoli, soltanto meno popolari del suo esordio.