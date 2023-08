Carlo Conti, il corteggiamento durato anni: e no non si tratta della moglie! La confessione

La confessione di Carlo Conti ha spiazzato tutti quanti. Quel corteggiamento durato anni e non stiamo parlando di quello fatto a sua moglie. In molti si sono chiesti a chi è corso dietro per così tanto Conti?

Il corteggiamento durato anni di Carlo Conti, il quale l’ha “tampinato” per molto tempo. Ci spiace deludervi, ma non stiamo parlando di quello riservato a sua moglie, qui Conti è andato dietro per molto tempo ad un altro personaggio. Ecco la confessione shock che ha lasciato tutti senza fiato.

Carlo Conti è il noto conduttore televisivo, famoso per aver condotto programmi epici quali Tale e quale show, l’Eredità, Affari tuoi e così via. La sua bravura è conosciuta in tutta Italia, così come la sua gelosia nei confronti della sua privacy. Sappiamo che è sposato con la costumista, Francesca Vaccaro dal 2012 e i due hanno un figlio, Matteo. Dopo questo ci chiediamo, ma se la corte non l’ha fatta alla sua famiglia, a chi l’avrà fatta?

Carlo Conti e il corteggiamento spietato durato anni

A proposito di corteggiamento, di cui vi sveleremo tutto a breve, finalmente Carlo Conti ha rivelato il motivo di quella sua mania, tanto presa in giro sui social. Stiamo parlando della sua ossessione all’abbronzatura perfetta, 365 giorni all’anno. Cambia l’anno, cambia il programma, cambia l’emittente, ma la tintarella di Carlo è sempre perfetta.

Conti in una recente intervista ha dichiarato che lui ama vedersi con la tintarella sempre perfetta e che, dopo tanti anni non riuscirebbe proprio a vedersi con un “viso pallido”. Il conduttore ha un tipo di pelle che si abbronza subito, come ha dichiarato, quindi in estate va spesso al mare e in inverno, ricorre alla lampada di centri specializzati. Rigorosamente protetto da crema solare, Carlo Conti ci tiene alla sua pelle e alla sua salute.

Finalmente ha accettato le sue avance

Carlo Conti ha confessato di aver fatto una corte durata anni, all’attore Alex Belli. Probabilmente un simile corteggiamento non l’ha riservato neanche a sua moglie, chissà. Ma come mai chiederete voi di tutte queste attenzioni del conduttore all’attore? Semplice, Conti sono anni che vorrebbe Belli al suo programma Rai, Tale e quale show e finalmente quest’anno il personaggio pubblico ha accettato.

Ecco cos’ha dichiarato in merito Belli: “È da diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. E’ la volta buona…Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti. Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti…”.