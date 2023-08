Tiberio Timperi, imbarazzo totale in diretta: la frase piccante su Belen

In una puntata di Uno Mattina Estate Tiberio Timperi non ha trattenuto la risata, tipica di una persona palesemente imbarazzata, quando è stata menzionata Belen Rodriguez. Ecco cosa è successo alla showgirl argentina.

Tiberio Timperi è uno dei conduttori televisivi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nel suo curriculum si possono menzionare tanti programmi da lui condotti: Unomattina in famiglia, Il lotto alle otto, Sette per uno, Techetechete’, Sabato in, La vita in diretta, I fatti vostri, Unomattina Estate e tanti altri ancora.

Adesso sta facendo compagnia agli italiani con Unomattina Estate, ovvero la versione estiva di Unomattina. Con i suoi ospiti affronta vari argomenti e di certo non manca il gossip.

Tutti sono concordi nel dire che ha le carte in regola per intrattenere gli italiani garantendo ottimi risultati in termini di ascolti. Tuttavia non mancano mai gli imprevisti che mettono in difficoltà perfino un professionista come lui.

In una delle recenti puntate andate in onda, per esempio, non è riuscito a trattenersi davanti alle telecamere e ha iniziato a ridere, incurante del giornalista che stava parlando di Belen Rodriguez. E’ stato ricordato un episodio avvenuto la scorsa estate alla bellissima. Ma cosa è successo al punto tale da far divertire il conduttore? Ecco tutti i dettagli.

Totale imbarazzo per Tiberio Timperi

Belen in queste settimane è stata al centro dell’attenzione per via della nuova fiamma. Si tratta di Elio Lorenzini, un affascinante imprenditore bergamasco che conosceva ancora prima di incontrare Antonino Spinalbese. Le presentazioni ufficiali in famiglia sono avvenute quando Ignazio Moser ha festeggiato il compleanno. Era prevedibile che il gossip si sarebbe scatenato.

E’ stata menzionata da Domenico Marocchi, il quale mentre stava parlando ha pronunciato una frase che ha fatto ridere a crepapelle il conduttore. Le telecamere l’hanno inquadrato e così per una manciata di secondi il giornalista ha tentennato nel riportare la notizia del giorno.

Il pasto tanto discusso

Tutto ha avuto inizio quando la showgirl argentina ha pubblicato l’anno scorso una Instagram story in cui ha mostrato ai follower ciò che poi ha gustato. Si vedono chiaramente due fette di pane condite con tonno e pomodoro. Nulla di particolare, se non fosse per la descrizione del piatto: “Frisella di Belen”.

“Cos’è sta ca***a? Le friselle cinesi”, “Ma che ne sai tu delle frisedde” e tanti altri commenti si possono leggere. Secondo la maggior parte degli utenti social Tiberio Timperi ha avuto una reazione del tutto giustificata. D’altronde per gli italiani la cucina è sacra e quando si dice un qualcosa di insolito non si può restare indifferenti.