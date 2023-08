Barbara D’Urso, telefonata urgente dalla Rai: “chissà se accetterà” | Chi tenta il colpaccio dell’anno

Telefonata urgente della Rai a Barbara D’Urso, chissà se accetterà? Bisogna vedere se tenteranno il colpaccio dell’anno, quel che è certo, è che Carmelita è sempre piena di sorprese. Chissà cosa succederà?

Barbara D’Urso e la telefonata urgente dalla Rai, ha lasciato tutti i follower senza parole, visto quello che è successo a Mediaset. Chissà se la conduttrice accetterà la proposta? Tenterà il colpaccio dell’anno? È proprio vero, Carmelita sa il fatto suo e sicuramente non resterà senza lavoro per molto tempo.

In molti si sono schierati dalla parte della conduttrice, in quanto l’atteggiamento di Mediaset nei suoi confronti non è molto piaciuto. Chissà se Barbara D’Urso berrà il suo caffeuccio da mamma Rai? Per sapere cosa sta succedendo, proseguite nella lettura.

La chiamata della Rai per Barbara D’Urso

Prima di proseguire con il discorso della Rai, vorremmo aggiornarvi sul caso Mediaset, in quanto con molta probabilità, la guerra mediatica tra l’emittente di Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso, non finirà tanto presto. Ad ogni modo, come dicevamo in molti hanno preso le parti di Barbara in questa storia. Le ultime dichiarazioni in merito le ha rilasciate il giornalista, Claudio Brachino.

Per chi non lo sapesse, Brachino ha ideato il programma Mattino 5, lavorando quindi insieme alla D’Urso nelle prime edizioni. Proprio per questo, per l’affetto che li lega, non ha potuto stare zitto: “Quel che mi dispiace più di tutto, oltre all’exit strategy di Barbara che però riguarda i suoi rapporti con l’azienda, è che si sia detto che allontanando lei finisce l’epoca del trash. Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment sono tre cose diverse. Barbara non corrisponde al trash; il trash è l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=trash non piace…”.

Chissà cosa sceglierà?

Chiamata urgente da mamma Rai per Barbara D’Urso, la quale spera di vedere la nota conduttrice, all’interno del suo programma, Ballando con le stelle, in veste di ballerina. Molti follower dopo aver udito la notizia, si sono chiesti: “chissà se accetterà?”. Qualora Milly Carlucci e soci dovessero farcela questa volta a convincerla, sicuramente farebbero il colpaccio dell’anno.

I rumors hanno iniziato a girare dopo questa dichiarazione della Carlucci su Carmelita: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”. Non ci resta che attendere la risposta di Barbara, dopo il ritorno dalle sue vacanze estive.