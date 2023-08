Maurizio Costanzo, dopo pochi mesi dalla morte emerge tutto: “Solo Maria sapeva farlo”

Dopo mesi di distanza dalla morte di Maurizio Costanzo, emerge la verità, soltanto Maria sapeva farlo, aveva quasi un potere su di lui. È impossibile dimenticarsi del grande conduttore, per questo, nonostante il tempo passi, tutti continuano a parlare di lui.

Solo Maria lo sapeva fare e con queste parole si riapre una ferita, che per la donna è ancora aperta. A distanza di pochi mesi dalla sua morte, emerge quella verità su Maurizio Costanzo che ha spiazzato tutti. Nessuno poteva immaginare un tale scenario verso il noto conduttore.

Per parafrasare l’opera epica per eccellenza del grande William Shakespeare, Romeo e Giulietta, si diceva che non c’è stata storia più bella di quella dei due amanti, anche se l’amore che c’era tra Maria e il suo Maurizio, non sembra poi così diverso. Peccato per il triste epilogo di entrambi, fortunatamente il loro un po’ meno drammatico di quello vissuto dai discendenti dei Montecchi e dei Capuleti. Dopo mesi dalla fine di quell’amore, ecco la verità rivelata su Maurizio Costanzo e la sua bella Maria De Filippi.

Soltanto Maria riusciva a farlo, ecco le parole dichiarate su Maurizio Costanzo

Questa è stata la prima estate di Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo e da quello che si è potuto vedere, la nota conduttrice non è mai stata sola. È sempre stata circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e dei colleghi, i quali, giustamente sono ancora molto preoccupati per “Queen Mary”. Lei è una dura si sa, al mondo fa vedere una parte del suo carattere, ma probabilmente chi la conosce da vicino, ne conosce un’altra.

Maria De Filippi è sempre stata molto legata a suo marito, quindi è palese che la vedova stia soffrendo per questo suo nuovo scenario di vita a cui deve tanto abituarsi. A tal proposito lo stesso Saviano le ha scritto una lettera di ammirazione: “…Lei mi ha sempre permesso di parlare di coraggio ai suoi ragazzi e di riconoscere l’impegno della verità come scelta in grado d’esser fatta con il corpo. In fondo raggiungere la propria verità è la motivazione finale che cerca di dare ai suoi ragazzi…”.

Le parole della figlia Camilla

Dopo pochi mesi dalla morte di Maurizio Costanzo, in quella che è la prima estate per tutti senza il suo vocione e le sue espressioni buffe, la figlia Camilla ha voluto regalare qualche aneddoto in più di suo padre, ai telespettatori. Infatti, Costanzo alla fine è stato un punto di riferimento per tanti, non soltanto per loro figli, come ha sostenuto la donna: “Ha indossato i panni del nonno anche nel lavoro. Il suo ufficio era diventato un via vai continuo di persone che da lui cercavano consigli, suggerimenti, indicazioni. Non si sottraeva mai, come un nonno, appunto…”.

Infine, Camilla Costanzo ha rivelato un ricordo molto dolce di suo padre e del legame profondo che aveva con la sua Maria: “Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate…”.