Vladimir Luxuria, lo schiaffo in faccia di Ilary Blasi è clamoroso: “Pier Silvio ha sbagliato tutto”

Vladimir Luxuria ha subito un duro colpo da parte di Ilary Blasi. L’opinione pubblica si è polarizzata e Berlusconi non sa che fare.

L’Isola dei Famosi è un reality show figlio della rete Mediaset. Il format è molto semplice: dei personaggi famosi sono messi alla prova su un’isola deserta per testare la loro capacità di sopravvivenza senza alcun aiuto esterno. Il bello è utilizzare proprio i vip in quanto questi sono abituati a molti agii.

Le edizioni del reality sono state innumerevoli, nello specifico 18, il che significa che lo show va avanti da almeno 18 anni. Per molti italiani, infatti, si tratta di un programma di intrattenimento da mettere sullo sfondo mentre si sta in famiglia, durante serate a casa con i figli adulti.

Molti altri, invece, si sono opposti alla reiterazione dello show, adducendo come argomentazione il fatto che i bambini non possono guardare una trasmissione in tv con così tante volgarità. La risposta ufficiale del team di Berlusconi è stata la seguente: “I bambini non dovrebbero guardare la televisione da soli di notte”.

Ad ogni modo, ne L’Isola dei Famosi sono state apportate diverse modifiche negli ultimi anni. Il tutto ha fatto riferimento alle direttive di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della rete, il quale ha provveduto a operare un re-branding dopo la morte del padre. Uno di questi esperimenti riguarda Vladimir Luxuria e Ilary Blasi.

Vlad e Ilary

Due anni fa circa, L’Isola dei Famosi è stata affidata a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ognuno di questi tre personaggi aveva qualcosa da vincere e niente da perdere. Ilary stava pagando lo scotto del turbinio mediatico attorno alla sua rottura con Totti, mentre Luxuria stava cercando una sua identità nel mondo dello spettacolo.

Enrico Papi invece aveva bisogno di dimostrare alla rete di essere ancora valente, funzionale e “utilizzabile”. Il trio non ha riscosso troppo successo all’inizio, soprattutto Papi. Ciononostante, l’edizione è andata bene, sebbene sia caduta una pioggia di critiche sulla conduzione di Blasi. Per la corrente stagione, è stata scelta Vladimir Luxuria.

Lo schiaffo di Ilary

Tra le due conduttrici vi sono sempre stati rispetto, stima, affetto e simpatia reciproca. Tuttavia, è successo qualcosa che potrebbe far incrinare il loro rapporto. L’Isola dei Famosi 2023-24 non sta riscuotendo un grande successo. Lo share si aggira intorno al solo 17%.

In molti hanno visto in questo Vladimir Luxuria come causa, difatti sul web hanno scritto come segue: “Pier Silvio ha sbagliato tutto assumendo lei”. Difatti sta aleggiando la possibilità che possa tornare la tanto criticata Ilary Blasi alla guida dello show. Si è parlato infatti di uno schiaffo morale di Ilary nei confronti della rete, ma che ha preso anche Vladimir, poiché la prova da one-woman show potrebbe averla fallita.