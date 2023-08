Edoardo Donnamaria, dimentica Antonella così: quando lo scoprirà l’ex gieffina sarà nera

Edoardo Donnamaria ha dimenticato Antonella Fiordelisi. L’influencer Deinaira Marzano ha notato un dettaglio che conferma quanto detto.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono nuovamente lasciati, ma stavolta sembra che non ci sarà più un ritorno. Una cosa è certa: sono stati i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. Sono entrati il primo giorno del reality nella casa per poi arrivare quasi alla finale.

Purtroppo non hanno vissuto bei momenti per via dei continui litigi, causati soprattutto dalla gelosia di entrambi. Lei non tollerava la presenza di Nicole Incorvaia, ex di Edoardo, mentre lui non gradiva l’amicizia con Antonino Spinalbese. Dopo vari tiri e molla, l’ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando il ragazzo le ha preso con forza un panino per poi usare un linguaggio inopportuno.

Alla fine i produttori l’hanno squalificato, ma lui ha atteso fuori la casa Antonella una volta uscita in seguito a una nomination. Da allora hanno fatto impazzire il gossip con la loro turbolenta storia d’amore. Antonella si è trasferita per amore da una città all’altra, in quanto progettavano l’idea di avere un figlio. Eppure qualcosa è andato storto.

In questi giorni Antonella ha chiesto ai fan di non farle domande in merito alla rottura con Edoardo. Per lanciare questo messaggio ha realizzato un video in cui tra le lacrime ha parlato a cuore aperto. In realtà avevano dei progetti di coppia che sono saltati e sarà impossibile riprenderli perché lui ora ha la testa altrove.

Edoardo dimentica Antonella

Di recente l’influencer Deianira Marzano nei giorni scorsi aveva riferito tramite una Instagram story della rottura causata da Edoardo. Quest’ultimo avrebbe confessato di non voler tornare indietro per via del video citato prima. Per ora il diretto interessato non ha detto altro, anche perché ora si sta dedicando alla musica.

Da poco ha lanciato il brano musicale Piccolo sole, scritta pensando proprio all’ex: “E’ un messaggio di positività riguardo all’amore. Nasce da un momento di distanza tra due persone che si amano, che vogliono stare insieme. E’ quasi una promessa. Il senso è che siamo lontani e che nessuno sa come potrà andare, ma sicuramente io ci proverò. E’ una dichiarazione d’amore”. Tuttavia ora sembra che le cose siano cambiate.

Like sospetti di Edoardo

In poche parole la Marzano ha fatto notare che lui sta mettendo una serie di like a delle influencer molto famose. Un gesto che sicuramente non piacerà ad Antonella, essendo nota la sua gelosia.

Per ora non è chiaro su chi si stia soffermando e chi si sia resa disponibile per una chiacchierata. Per scoprirlo non ci resta che attendere altri dettagli sulla faccenda che sicuramente non finirà del dimenticatoio.