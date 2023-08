Nino Frassica, l’avete mai visto da giovanissimo? Faceva girare la testa a chiunque

Avete mai visto Nino Frassica da giovanissimo? Faceva girare la testa a chiunque, i fan erano emozionati quando lo vedevano. Non che adesso non lo siano, ma all’epoca erano soprattutto le fanciulle a rivolgergli parola.

Nino Frassica da giovanissimo l’avete mai visto? Faceva girare la testa a chiunque, ovunque andasse attirava l’attenzione del pubblico femminile. Adesso è ancora così, soltanto in maniera differente. In primis il pubblico che lo segue ha cambiato età, in quanto più maturi, secondo, adesso viene notato non tanto per il suo aspetto fisico, quanto per il suo ruolo in Don Matteo, amato tanto come quello dei protagonisti.

Non è solo un attore, ma anche un conduttore, un cabarettista, un comico e chi più ne ha più ne metta. Con i suoi 72 anni, Nino ha svolto una stragrande maggioranza di ruoli, per quali viene tutt’ora ricordato e ammirato. Ma voi sapevate che da giovanissimo veniva considerato una sorta di sex symbol?

Ecco com’era da giovanissimo Nino Frassica

A prescindere da come fosse da giovanissimo Frassica, adesso sicuramente ha ottenuto maggiore visibilità, in quanto oltre all’aspetto fisico ha anche l’esperienza ottenuta grazie ai suoi ruoli. Per esempio, con l’ultimo film uscito su Prime Video, L’estate più calda, si è letteralmente superato. Il film ha ottenuto un grande successo, ma anche il ruolo di Frassica è stato accolto brillantemente.

Nel film, Nino Frassica interpreta, Don Carlo ed è proprio per questo suo ruolo che il pubblico ha ricordato con nostalgia quei siparietti comici che ogni volta Don Matteo e Nino Cecchini, mettevano su, per la gioia dei loro telespettatori. Voi l’avete visto questo film? Vi è piaciuto Frassica?

Un latin lover?

Avete mai visto Nino Frassica da giovane? Faceva girare la testa a chiunque con quello stile all’Abatantuono che tanto andava negli anni’80. Non sappiamo di preciso se fosse un latin lover conclamato prima delle sue nozze nel 1985 con Daniela Conti, ma quel che è certo è che aveva molte fan all’epoca.

Inoltre, la sua bravura di comico lo fece notare immediatamente da Renzo Arbore, con il quale dopo strinse una proficua collaborazione artistica. Come dicevamo Frassica non è amato solo in veste di comico, ma anche di attore, che abbiamo potuto ammirare in diversi film, fiction, spot televisivi e così via. Detto ciò, dopo aver visto la foto di Frassica da giovanissimo, cosa ne pensate di lui? Anche a voi ha fatto girare la testa come faceva agli albori?