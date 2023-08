Barbara D’Urso contro tutti: ha lottato per averlo con sè | Il volto noto ha spiattellato tutto

Un noto personaggio pubblico avrebbe fatto una confessione sulla conduttrice Barbara D’Urso. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è stato detto sul suo conto.

Tutti sono concordi nel dire che Barbara D’Urso sia una delle conduttrici più famose del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Purtroppo pare che non tornerà più nel piccolo schermo in seguito alle decisioni prese per i palinsesti Mediaset 2023/2024.

Le incertezze della messa in onda di Pomeriggio 5 sono aumentate e ciò non ha fatto altro che alimentare i suoi timori. Anche i fan sono rimasti a bocca aperta al pensiero di non seguirla più nella quotidianità. Lontana dai riflettori potrebbe valutare altre strade, come quella di gestire la società B&Fable con l’imprenditrice Francesca Caldarelli.

Per ora tutto è ancora avvolto nel manto del mistero. Dalla sua parte oltre ad avere i telespettatori fedeli, ha anche dei colleghi che devono in parte a lei il loro successo. Uno di questi nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a BubinoBlog e non ha potuto non menzionarla.

“In televisione sono andato per la prima volta in una trasmissione che si chiamava Mago per Un Giorno con il Mago Zurlì. Avevo all’incirca 9 o 10 anni. Poi sono andato a Domenica In con Pippo Baudo, perché all’epoca scrivevo per la Domenica del Corriere e scrivevo anche di sanità. Anni dopo mi ha contattato per caso Gianfranco Funari”. Ma di chi si tratta? Qualcuno avrà già capito.

Volto noto si confessa su Barbara D’Urso

Esperto nella cronaca rosa e fondatore del settimanale Chi, l’uomo in questione ha diretto Star Tv nel 2005 e vanta della collaborazione con Il Giornale, Diva e Donna, ForMan, Oggi, Di Più e tante altre testate giornalistiche ancora. E’ anche a capo della direzione di Novella 2000. E’ stato invitato a Pomeriggio Cinque, Verissimo, La Talpa, La fattoria e La vita in diretta. Lui non è altro che Roberto Alessi.

Grazie alle varie opportunità, che si sono alternate nel corso del tempo, è riuscito a cavalcare l’onda del successo fino a diventare uno dei giornalisti più richiesti. Non a caso Barbara D’Urso l’ha voluto a tutti i costi nelle sue trasmissioni televisive.

“Mi volle a La Fattoria”

“All’inizio in tv ero sempre molto emozionato, tachicardia a mille. Poi sono diventato molto amico di Barbara D’Urso e lei mi volle a La Fattoria nonostante gli autori fossero contrari alla mia partecipazione perché ero un volto sconosciuto, ma lei disse ‘è spiritoso e lo diventerà’“.

Roberto Alessi ha stima e riconoscenza nei suoi confronti, di conseguenza è dispiaciuto delle decisioni prese sui suoi programmi televisivi. Se non fosse stato per lei, probabilmente non avrebbe raggiunto le mete prefissate.