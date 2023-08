Temptation Island, ex fidanzato distrutto e ridotto male: “Ho sbagliato e…”

Un ex fidanzato di Temptation Island ha ammesso di essersi pentito del comportamento avuto con la sua ormai ex fidanzata. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Lunedì 31 luglio 2023 è giunta al termine l’edizione di Temptation Island. Si sono confrontati al falò di confronto finale Daniele e Vittoria e Ale e Federico. La prima coppia ha dovuto fare i conti con un bacio di lei dato a un tentatore. Di conseguenza sono andati via separatamente.

Poi è stato il turno di Ale che ha chiesto di parlare con il fidanzato. E’ intervenuto addirittura Filippo Bisciglia per invitarlo a fermarsi nel dare giustificazioni perché stava solo facendo infuriare la ragazza. Sono andati via da single dal programma e dopo 1 mese non è cambiato nulla.

La coppia che ha lasciato tutti a bocca aperta era quella formata da Perla e Mirko. Lei ora sta frequentando il tentatore Igor mentre l’altro non solo ha fatto un tatuaggio con Greta, ma ha anche conosciuto la famiglia di lei.

In queste ore uno degli altri ex fidanzati si è dichiarato pentito di come si è comportato prima e durante l’esperienza di Temptation Island. Andiamo a scoprire cosa è successo a telecamere spente tra i due protagonisti indiscussi di quest’edizione.

Il pentimento dell’ex fidanzato di Temptation Island

“Mi ha chiesto di vederci per un confronto, ci siamo visti, abbiamo parlato. Era doveroso. In questo momento sto bene, sono determinata, sono forte della mia decisione. Non ci crederei se lui dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, volevo vedere un grande cambiamento, che non c’è stato. E adesso io l’ho capito. Mi auguro di stare bene da sola”.

Ora è chiaro di chi stiamo parlando, di Manuel e Francesca. Quest’ultima ha ammesso di non tornare sui suoi passi perché non ci crederebbe più. D’altra parte lui ha replicato utilizzando parole che lasceranno di stucco il lettore.

“Mi voglio scusare”

“Ripensamenti dopo la decisione che ho avuto? Sì, mi manca, ma ho avuto la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca e poi io, in questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo me in primo piano. Mi voglio scusare per quello che ho detto perché sembra un oggetto, lei non è mai stato un oggetto per me, è una persona che porto nel cuore. Io ho sbagliato tanto, ma non sono cattivo“.

Manuel ha chiaramente detto di essersi pentito e dispiaciuto di come sono andate le cose. Francesca si farà sentire dopo aver letto le parole del suo ormai ex? Per scoprirlo non ci resta che attendere.