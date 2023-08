Alessia Marcuzzi, fisico strepitoso a 50 anni: c’è però un segreto

Alessia Marcuzzi, sapete come fa ad essere così bella e al top anche a 50 anni? Il suo segreto subito da copiare.

Dopo aver militato tantissimi anni sulle Reti Mediaset, conducendo tantissimi programmi di successo e reality in prime time, la splendida conduttrice romana è sparita per un periodo assai lungo dal Piccolo Schermo, spaccando in mille pezzi i cuori dei suoi estimatori. Costoro si sono poi rallegrati molto vedendola tornare in TV in tempi assai recenti.

Tuttavia non nell’Azienda Del Biscione, bensì in Rai, nel corso della scorsa stagione TV, con un programma per il quale ha anche svolto il ruolo di autrice. Stiamo parlando di Boomerissima,che è stato pure riconfermato per la prossima stagione 2023/2024. Presentissima Alessia inoltre anche alla presentazione di palinsesti Rai, ove è stata vista vicinissima a Stefano De Martino.

Ancora una volta però lei ha smentito in maniera categorica di avere una relazione con lui, che adesso è di nuovo lontano dalla moglie Belen. Ora Alessia è stata tra l’altro pizzicata di nuovo in compagnia del suo ex marito in vacanza. I suoi estimatori sperano in un ritorno di fiamma. Nel frattempo lei si sta godendo a pieni polmoni la sua estate, fra un tuffo in piscina o al mare e una sana tintarella.

Alessia Marcuzzi e il suo fisico strepitoso

Oltre ad essere una bravissima conduttrice, molto amata dal grande pubblico, lei è anche una vincente imprenditrice digitale e non solo, che opera nel mondo della Moda e del Beauty. Inoltre è anche molto attiva sui Social e lanciatissima come influencer. In poche parole Alessia non è una donna che ama restarsene con le mani un mano.

È super in TV e una grande amante dello sport in generale, convinta che esso sia un toccasana non solo per il fisico, ma pure per la mente. È così che scarica la tensione e lo stress. Chiaramente questo è d’aiuto anche per essere pimpante sul Piccolo Schermo e apparire in forma smagliante sui Social, con scatti in costume a bagno o con vestiti da sera o da giorno che mettono in risalto la sua incredibile fisicità.

Il segreto? Una dieta ben bilanciata

Tuttavia, se la Marcuzzi oggi, a 50 anni e dopo aver messo al mondo due figli, quali Tommaso, oggi giovane e bellissimo uomo e la più piccola Mia, è ancora al top. Lo è non è solo per la tanta attività fisica praticata, ma anche per una dieta che segue in maniera molto scrupolosa. O meglio si tratta di un regime alimentare perfettamente bilanciato.

La conduttrice a pranzo ama prepararsi un buon piato di pasta o del riso. A cena punta su un secondo o di pesce o di carne bianca. Ci abbina della buona verdura, possibilmente grigliata, non esagera coi condimenti, non salta i tre pasti principali e durante la giornata dice di sì ad alcuni spuntini a base di frutta secca. Al mattino poi è immancabile un bicchiere di acqua calda con limone e zenzero.