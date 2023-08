Tina Cipollari, dove vive l’opinionista più famosa d’Italia: altro che umile casetta!

Tina Cipollari, sapete dove vive la vamp di Uomini e Donne? In una splendida dimora. Altro che casetta!

Si sta attualmente godendo un’estate di mero relax l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Lei deve la fama che la contraddistingue al dating show di Maria De Filippi. Ci ha fatto capolino per la prima volta tanti anni fa in veste dapprima di corteggiatrice e poi di tronista. E fu quando salì sul trono che conobbe colui che divenne suo marito e con il quale sì costruì una splendida famiglia.

Stiamo parlando dell’hair stylist e oggi personaggio a tuttotondo Kikò Nalli. I due non sono più una coppia da tempo ma sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene assoluto delle creature che hanno messo al mondo insieme. Ed è anche per loro che la vamp ha optato per una casa con tanto verde.

È parecchio importante infatti per i bambini trascorrere del tempo a contatto con la natura e giocando all’aperto. Farlo poi nel proprio giardino è fantastico, oltre che molto sicuro. Chiaramente in esso amerà passare pure lei del tempo leggendo un libro e sfogliando una rivista, ma anche per una sana tintarella.

Tina Cipollari vive in una reggia nel cuore di Roma

Nonostante ci sia tanto verde, come abbiamo già giustamente detto in primis, la sua villa è sita nel cuore pulsante della Capitale. Chiaramente se ha fatto questa scelta è anche per motivi pratici e lavorativi. Del resto Uomini e Donne si registra a Roma e così lei può raggiungere gli studi in maniera alquanto veloce.

Tra l’altro è stata la stessa opinionista a mostrarci qualche squarcio della sua casa sui Social, dove è piuttosto attiva, soprattutto per svago. Se l’esterno ci ha ammaliato, lo stesso possiamo di certo dire per l’interno, che è adir poco meraviglioso, nonché arredato seguendo il gusto della sua squisita padrona di casa. Parliamo di un mix di eleganza, di comfort e di stile classico.

Colori e tendaggi chiari e tanta luce

Ad attirare maggiormente l’attenzione è un camino molto ampio, dove la Cipollari si è fatta immortalare durante il periodo natalizio. Qui ama riunirsi con i propri cari e amici nel pomeriggi invernali per quattro chiacchiere in armonia. Oltre a ciò possiamo notare in sala tendaggi molto chiari, così come ampi divani bianchi. In linea generale possiamo notare la presenza di tanta luce naturale.

Le pareti sono colorate e donano un’aria più calda alla sua divina dimora. Passando in camera da letto, possiamo notare che il letto è molto ampio e dotato di morbidi cuscini rossi a forma di cuore. Tra i colori prediletti, soprattutto per la zona relax e da notte, sono da annoverare il già citato bianco e il beige. Immancabile poi è il colore della passione, ovvero il rosso, per alcuni dettagli.