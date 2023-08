Giulia Stabile, disintegrata per un gesto ‘ignorante’: cos’ha combinato

Giulia Stabile è stata disintegrata per quel gesto “ignorante” che ha fatto scatenare il web. Ecco che cosa ha combinato l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Veramente non ci sono parole, ha sbagliato, punto e basta.

Giulia Stabile e Sangiovanni, come ben saprete si sono lasciati da poche settimane, gettando sconforto tra i loro seguaci, in quanto vedevano nei due ex allievi di Amici, una storia d’amore epocale. Purtroppo non è stato così, in quanto per colpa di differenze caratteriali, come ha sostenuto Amedeo Venza, i due avrebbero deciso di voltare pagina. Sicuramente dopo questo periodo buio, alla Stabile questo episodio non ci voleva proprio.

Il gesto criticato aspramente commesso da Giulia Stabile

Giulia Stabile ha combinato un vero pasticcio, a breve andremo a svelarvi cos’è successo di così tanto grave da far insorgere il popolo del web. Per il momento volevamo rivelarvi una news da poco rilasciata. Pare che l’ex della Stabile, il cantante Sangiovanni, abbia trovato un nuovo amore, si chiama Alessia. Ecco cosa ha svelato l’esperto del gossip, Amedeo Venza in merito:

“Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando! Qui alcune foto recenti e non dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in un video a Radio Italia) e da lei durante un pranzo! Poi ancora insieme nello stesso tavolo ad una cena e due giorni fa nella stessa discoteca!”

In merito invece alla rottura tra Giulia e Giovanni, lo stesso Venza ha confermato: “Giulia e Sangiovanni si sono praticamente lasciati! Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui. Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po’ di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro”.

Un gesto sbaglia ma fatto in buona fede

Giulia Stabile è finita di nuovo al centro della bufera, quel gesto definito da molti come “ignorante”, l’ha messa con le spalle al muro. Cos’ha combinato vi chiederete voi? La ballerina si è concessa un viaggio a Londra, non solo per piacere, ma anche per migliorare la sua tecnica di danza. Durante una passeggiata per le vie della città, la Stabile si è fatta immortalare, con uno scatto social, mentre disegna su un muro, una faccina che sorride all’interno di un cuore.

Peccato che quello sia il muro adibito ad onorare le vittime morte a causa del Covid. In quei cuoricini, sono stati (e continuano tutt’ora, purtroppo), inseriti i nomi delle vittime innocenti dallo scoppio della Pandemia. Ovviamente questo gesto è stato visto come irrispettoso e nonostante la Stabile si sia scusata pubblicamente, gli insulti contro di lei non intendono placarsi.

Ecco che cosa ha dichiarato Giulia Stabile in merito: “…Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono”.