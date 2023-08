Elisabetta Gregoraci, come fa a mantenersi così in forma: le basta mangiare questi alimenti

Elisabetta Gregoraci e la sua splendida e super invidiata forma fisica. Il suo segreto. Le basta inserire questi alimenti nella sua dieta.

Classe 1980, a 43 anni compiuti lo scorso 8 febbraio, la showgirl calabrese è tutt’ora un vero incanto di donna. Sebbene Madre Natura sia stata molto generosa con lei, c’è da aggiungere che Ely, dal canto suo sia una persona, che non ama affatto starsene con le mani in mano. Si vuole bene e si rispetta. Si prende cura di sé ogni giorno, nonostante i suoi impegni lavorativi e di mamma.

È infatti genitrice di Nathan Falco, che si appresta a raggiungere l’adolescenza e che vive con lei. Il ragazzino è felice, sereno ed appagato, sebbene i suoi genitori non stiamo più insieme da un pezzo. Loro, del resto, sono stati molto bravi nel mantenere rapporti più che civili, amichevoli, nonché affettuosi tra di loro, mettendo sempre al primo posto il bene della creatura che hanno in comune.

Si frequentano con una sera assiduità e sono moltissime le foto che li ritraggono insieme nelle varie festività o compleanni ove appaiono felici. Tutto ciò lo troviamo sovente sui Profili Ufficiali Instagram per la gioia dei loro estimatori. Si è anche parlato talvolta di un ritorno di fiamma tra di loro che, tuttavia, non c’è mai stato.

Elisabetta Gregoraci, come fa a mantenersi in forma?

Sebbene, anche durante la sua permanenza al GF Vip, lei abbia rivelato che lui le abbia chiesto, quando hanno trascorso assieme il lockdown, nonostante fossero già separati da anni, di tornare ad essere marito e moglie, così poi non è stato. Lei ora ha ritrovato l’amore in Giulio Fratini, che ha anche presentato al figlio. Lei è sempre più bella e radiosa che mai.

Il merito è certamente del nuovo amore, di tanta attività sportiva, ma anche di una dieta che lei segue da sempre. Sapete quali sono gli alimenti che lei cerca di non far mai e poi mai mancare sulla sua tavola? Cominciamo col dire che per la verità Elisabetta è una grande amante del buon cibo e non è neanche tanto dedita a fare eccessive rinunce. Inoltre cerca di non saltare mai i tre pasti principali.

I suoi alimenti top secret

Il segreto della sua fisicità da urlo risiede nella dieta mediterranea, che è una delle più famose e consigliate dai dietologi. Secondo questo regime alimentare lei assume ogni giorni 3 porzioni di cereali non raffinati, lo stesso a livello quantitativo di frutta e poi 6 porzioni di verdure e 2 di latte e latticini.

Inoltre beve i canonici 2 l di acqua al giorno, che talvolta rende più gustosi con alcuni aromi. Tra i suoi altri segreti di bellezza c’è il fatto di puntare anche sull’assaggio di pasta di kamut, nonché di mettere in atto un sonoro veto, ovvero quello di bere bibite gassate e super zuccherate. Chiaramente però tale dieta, senza la pratica di tanta attività sportiva non può essere tanto efficace.