Mattia Zenzola, dopo la vittoria ad Amici esce allo scoperto: “Sto con lei”

Mattia Zenzola è finalmente uscito allo scoperto! Ha deciso di rivelare per chi batte il suo cuore. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Mattia Zenzola ha portato a casa la coppa della vittoria e un montepremi di 150 mila euro dell’ultima edizione di Amici. Rappresenta l’allievo modello: educato, volenteroso, rispettoso delle regole e sempre pronto a imparare. Non a caso anche Alessandra Celentano spendeva parole di stima nei suoi confronti.

Il suo percorso all’interno della scuola ricorda molto quello del professionista Andreas Muller. Quest’ultimo in passato fu costretto a lasciare il talent show per un infortunio in sala prove, ma la produzione gli ha dato la possibilità di riprovare nell’edizione successiva e così ha avuto la sua rivalsa. Anche in questioni sentimentali viaggiano sullo stesso binario. Del resto è ben risaputo che Andreas è innamorato di Veronica Peparini, all’epoca la sua maestra di ballo.

Mattia davanti alle telecamere si è lasciato andare tra le braccia della compagna di banco Maddalena Svevi, però dopo qualche mese gli ha dato il due di picche per dedicarsi totalmente alla sua formazione professionale. Il ragazzo voleva andare via, dunque Maria De Filippi è intervenuta per farlo ragionare. Alla fine è valsa la pena ascoltare i suoi saggi consigli.

Non ci sarà stato un lieto fine con Maddalena e ciò gli ha permesso di aprire il suo cuore a un’altra giovane bellissima. Entrambi hanno optato per il silenzio, fino a quando Mattia ha deciso di mettere in chiaro come stanno realmente le cose.

La confessione di Mattia Zenzola

La ragazza in questione ha partecipato all’ultima edizione del talent show e si è esibita fino all’ultima puntata, nonostante non abbia avuto accesso al Serale in qualità di allieva. Ha sostituito Francesca Tocca per dare la possibilità a Mattia di ballare in coppia.

Lei è Benedetta Vari. In realtà non ha mai nascosto di essere fidanzata da anni con Simone Maselli. Eppure varie segnalazioni sembrano confermare un addio. Davanti a un simile gossip letteralmente impazzito, Mattia ha preso in mano le redini della situazione.

“Non credo servano spiegazioni”

“Posso dire che sto tanto bene con lei. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta bisogna dare spiegazioni”, ecco come ha esordito Mattia dopo aver rotto il silenzio.

Non ha detto chiaramente di avere una relazione con la partner di ballo. D’altronde si sa bene la sua indole riservata in questioni di cuore. A un evento recente, per esempio, le fan gli hanno chiesto se fosse single e la risposta è stata immediata: “Sono domande un po’ cattivelle. Diciamo che vivo al massimo quello che la vita mi offre e sto benissimo”.