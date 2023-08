“Video a tradimento”: Nicola Carraro immortala così Mara Venier | Come si è conciata

Nicola Carraro e il video a tradimento fatto a Mara Venier. Lui la immortala così e tutti rimangono senza parole, ma come si è conciata? Sicuramente sua moglie è molto diversa da quella che siamo abituati a vedere a Domenica In.

Il video a tradimento postato da Nicola Carraro, ha immortalato sua moglie, Mara Venier, in una versione diversa da quella che siamo abituati a vedere. In molti si chiedono zia Mara, come si sia conciata? Chissà se al lavoro ci andrà così durante la sua prossima edizione (e forse ultima) di Domenica In?

La coppia è sempre stata molto affiatata fin dal loro primo incontro, è stato amore a prima vista. Dal 2006 la Venier e Carraro sono ufficialmente marito e moglie e spesso li vediamo scherzare e punzecchiarsi sui social, ma questa ripresa pubblica di Mara, molto probabilmente la “pagherà cara” il produttore cinematografico. Chissà se la Venier l’ha fatto dormire sul divano?

Il video scandalo di Nicola Carraro contro Mara Venier

Mara Venier è sempre stata molto presente nella vita dei suoi amici e della sua famiglia, per questo non sorprende che durante la sua permanenza a Santo Domingo, per le vacanze estive, si sia precipitata per andare a trovare il povero Jovanotti, prima del suo ritorno in Italia. La foto pubblicata sui social è molto tenera, in quanto zia Mara è corsa ad abbracciare il suo amico.

Jova ha apprezzato tantissimo quel: “Dajeee grande Lorenzo” postato dalla Venier e lui, estremamente molto grato della visita della conduttrice di Domenica In, ha risposto così a sua volta: “Grazie Mara Venier per la collana bellissima e per il tuo affetto (ieri zia Mara è passata a trovarmi)”. Finora tra i tanti che sono andati a trovare il povero Jovanotti, i più amati dagli italiani sono stati sicuramente Mara e Gianni Morandi.

Una coppia adorabile

Nicola Carraro ha postato un video, fatto a tradimento, ai danni di sua moglie Mara Venier, la quale è apparsa in versione: “Desperate Housewives“, con un vestitino da casa, infradito, occhiali da sole e cappello di paglia. La donna, sorpresa dalla ripresa del marito, ha proseguito lo sketch insieme a lui, informando i follower dei suoi progetti per il pranzo.

Questo video è piaciuto molto ai follower, in quanto non solo hanno amato la loro tenerezza come coppia, pur essendo passati molti anni dal loro primo incontro, ma soprattutto per la spontaneità e la semplicità con cui la Venier vive la sua vita al di fuori delle telecamere.