Luciana Littizzetto, mostra suo figlio adottivo, il commento: “Sembra Cristina Cristoforetti nello spazio”

Luciana Littizzetto mostra finalmente suo figlio adottivo e i commenti ricevuti non sono dei migliori. Anziché unirsi alla gioia di una madre per l’amore verso suo figlio, c’è sempre qualcuno che deve rovinare il momento.

La comica Luciana Littizzetto ha mostrato ai suoi follower suo figlio adottivo e il web si è diviso. C’è chi è stato felice e chi se né uscito con commenti poco carini, ma alla fine una persona può piacere o meno, ma si sa che per la propria madre, i figli sono sempre i più belli di tutti.

C’era veramente bisogno di commentare così duramente? Alla fine bisognerebbe guardare il grande gesto di Lucianina, cioè quella di salvare due ragazzi da una vita terribile, ridando loro la gioia di vivere e la speranza per il futuro. Ecco lo scatto che ha generato tanto scalpore, siamo curiosi di sapere voi cosa ne pensate.

Ecco chi è il figlio adottivo di Luciana Littizzetto

Come saprete ormai bene, dalla prossima stagione televisiva, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, approderanno sul canale 9, con il loro programma di sempre, Che tempo che fa. Fazio, arrabbiato con la Rai per il trattamento ricevuto, non ha portato via soltanto il suo programma e Lucianina, ma anche tutti i suoi collaboratori. Per ripicca nei loro confronti, l’emittente statale ha prima “preso in ostaggio” i canali social del programma e poi, dopo una lunga botta e risposta tra le varie parti, glieli ha restituite, ma completamente vuoti.

Niente follower, niente contenuti, niente. Per risposta, Fazio e la Littizzetto, si sono fatti immortalare in maniera molto simpatica, mentre sulla riva del fiume aspettano con pazienza di ripescare tutti i loro follower e riportarli sui social, così come i vari contenuti passati. Per molti però questa sarebbe anche una classica frecciata verso la Rai, con il palese messaggio dei due seduti sulla riva ad aspettare “il corpo” dell’emittente televisiva, la quale perirà dopo essersi accorta dell’abbassamento di share, subito con la cancellazione del format. Voi cosa ne pensate di questa storia?

Date un parrucchiere a quel giovane

Vi abbiamo parlato di Che tempo che fa, in quanto lo scatto social che Luciana Littizzetto ha pubblicato sui social, nel quale ritrae suo figlio adottivo, è collegato inevitabilmente al programma. Con una pettinatura molto originale, Jordan si presta alla richiesta di mammà di mostrarsi pubblicamente. Allegato alla foto, la seguente didascalia: “Che tempo che fa? Vento”.

A questo scatto non sono mancati ovviamente sia i commenti positivi e di affetto, rilasciati sia verso la conduttrice che verso il giovane e siaquelli un po’ acidelli. Per alcuni sono stati considerati fuori luogo, come per esempio quello di una follower: “Sembra Samantha Cristoforetti in collegamento dallo spazio”.

Per chi non lo sapesse, oltre Jordan, la Littizzetto ha adottato anche sua sorella, Vanessa. Il trio, dopo un iniziale periodo di assestamento, appaiono più legati che mai, come una qualunque mamma con i suoi figli. A prescindere da tutto, scatto e commenti, voi cosa ne pensate del giovane?