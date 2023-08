Anna Tatangelo, lo rivela dopo tanto tempo: “Non c’è giorno che non senta la sua mancanza” | Cuore in frantumi

Anna Tatangelo si è lasciata andare in uno sfogo sui social facendo versare lacrime ai follower. Ecco il toccante messaggio che ha scritto.

Anna Tatangelo è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Si è fatta conoscere grazie alla sua fantastica voce che le ha permesso di accumulare tanti successi nel corso della sua carriera artistica. Ha vinto il Festival di Sanremo 2002 nella sezione Giovani con Doppiamente fragili all’età di 16 anni.

A seguire ha lanciato altri brani: Un nuovo bacio, Ragazza di periferia, Essere una donna, Quando due si lasciano, Colpo di fulmine, Il mio amico, Profumo di mamma e tanti altri ancora. Nel frattempo si è dedicata anche alla conduzione e alla recitazione.

Per quanto riguarda la vita privata è stata legata per ben 15 anni a Gigi D’Alessio che ha reso padre del piccolo Andrea. Dopo essersi lasciati, è uscita allo scoperto con Livio Cori. Quest’ultimo dopo un anno è stato messo da parte e adesso la Tatangelo è felice accanto Mattia Narducci.

Per la gioia dei fan ha riacquistato il sorriso diventando ancor più bella. Tuttavia non esita a mostrare le sue fragilità quando si tratta di parlare di una persona per lei molto speciale.

Il messaggio toccante di Anna Tatangelo

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo. Oltre a scatti artistici, qualche volta si lascia andare aprendo a 360° il suo cuore.

Di recente su Instagram ha attivato la modalità Fammi una domanda, dunque i fan si sono scatenati nel farle tante domande. Una non è passata inosservata, dato che riguarda la madre. Tutti sanno che purtroppo è andata via tempo fa e la Tatangelo non ha superato il dolore. Le hanno chiesto se ha mai chiesto una mano per affrontare il lutto. Ecco la risposta.

“Da quel dolore non si guarisce mai”

“Andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni. Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei. So che c’è sempre…quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire…questo mi basta“.

Palmira Vinci è morta a 67 anni a Sora, città natale della Tatangelo, dopo aver combattuto contro una malattia. Il suo addio non è stato accettato per il forte legame che univa madre e figlia. Per fortuna la cantante sa che può contare in primis sull’amore del figlio e poi su quello degli affetti più cari.