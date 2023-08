Raimondo Todaro, dedica d’amore ad un altro professionista: altro che Francesca!

Di recente Raimondo Todaro ha fatto una bellissima dedica a una persona e non si tratta della moglie Francesca Tocca. Andiamo a scoprire a chi è stata fatta.

Raimondo Todaro è uno dei personaggi televisivi più noti degli ultimi anni e il merito è sicuramente della sua indiscussa bravura. Milly Carlucci gli ha proposto tanti anni fa il ruolo di ballerino professionista nello show Ballando con le Stelle dove ha ottenuto la vittoria in coppia con Cristina Chiabotto e Fiona May, Veronica Olivier, Elisa Di Francisca e Giusy Versace.

Nel 2020 si è classificato al quarto posto con Elisa Isoardi, con la quale è diventato protagonista indiscusso della cronaca rosa. In tanti credevano che ci fosse del tenero tra i due, ma alla fine hanno dichiarato di essere amici. D’altronde in quel periodo non andavano bene le cose con Francesca Tocca che nel frattempo finì sulle riviste con l’allievo Valentin Dumitru.

Poi per fortuna sono tornati insieme, iniziando così a lavorare insieme nel talent show Amici di Maria De Filippi. Purtroppo sembra che non lo rivedremo nella prossima edizione e ciò sarebbe dipeso da una discussione avuta con la conduttrice. Inoltre si fanno sempre più insistenti le voci di nuovi arrivi che rimpiazzeranno alcuni volti.

All’inizio si parlava della sostituzione di Todaro con Giuseppe Gioffré, poi Amedeo Venza ha menzionato Elena D’Amario e Veronica Peparini nel ruolo di maestre. Per adesso è tutto avvolto nel manto del mistero. Nel frattempo Todaro si gode le meritate vacanze in bella compagnia.

Dedica speciale di Raimondo Todaro

Partiamo col presupposto che il destinatario della dedica non è una donna. Il maestro di Amici stravede per la sua dolce metà. Osservando uno dei suoi ultimi post pubblicato su Instagram è evidente che sia stato fatto a un ragazzo. Lo conosce fin da quando era piccolo e ci ha lavorato fino al termine dell’ultima edizione del talent show.

Come se non bastasse costui ha portato a casa la coppa della vittoria e sta facendo impazzire il gossip per una presunta relazione con la partner di ballo Benedetta Vari. I fan sono contenti perché dopo Maddalena Svevi ha ritrovato il sorriso. Lui non è altro che Mattia Zenzola.

“Il mio principino”

Nel post sono state inserite tre foto di Todaro e Mattia. Nella terza quest’ultimo è un bambino alle prime armi con il mondo della danza. I due si stanno godendo l’estate a mare, chiaro segno che i loro rapporti vanno ben oltre il ballo. Tanti sono i commenti positivi e i like che hanno ricevuto.

Sicuramente con loro c’erano le rispettive partner. La differenza sta sta nel fatto che delle questioni di cuore di Mattia non si sa nulla di certo. Tanti indizi portano a pensare a una love story con Benedetta, ma la conferma dei due non è ancora arrivata.