Stefano De Martino, si consola con un altro amore: per lui è il momento di andare avanti

Dopo la rottura con Belen Rodriguez sembra che ora nella vita di Stefano De Martino ci sia qualcun altro pronto a ridargli il sorriso. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Stefano De Martino in queste ore è al centro del gossip per via di alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano da un’utente social. In pratica le è stato riferito che l’ex di Belen Rodriguez abbia trascorso delle ore piacevoli in compagnia di Emma Marrone nella sua villa lussuosa di Posillipo. Non è chiaro se stia bollendo qualcosa in pentola, fatto sta che si è trattata di una tappa della cantante per poi recarsi a Capri.

Tuttavia erano presenti altre persone, quindi il loro avvicinamento potrebbe essere del tutto amichevole. I due si sono conosciuti in una delle precedenti edizioni di Amici, quella vinta proprio da lei. Poi l’anno successivo Stefano, entrato a far parte del corpo di ballo del talent show, ha conosciuto colei che lo ha reso padre di Santiago.

Nel corso di questi anni non hanno mai divorziato su consiglio del giudice, dunque tuttora sono marito e moglie. Quando si sono lasciati lei ha dato una possibilità ad Andrea Iannone, Antonino Spianalbese (diventando così madre di Luna Marì) e ora accanto ha l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzini. Quest’ultimo ha conosciuto la showgirl argentina prima di Antonino, ma solo dopo la rottura con Stefano si è fatto avanti.

E’ stato presentato alla famiglia Rodriguez il giorno della festa di compleanno di Ignazio Moser e ciò non sarebbe stato gradito da Stefano. Era del tutto prevedibile che avrebbe ritagliato del tempo per stare con gli affetti più cari e tra questi non può mancare uno. Ecco chi gli sta ridando il sorriso.

Stefano De Martino e il suo amore infinito

Nonostante si stia vociferando che Stefano stia frequentando una nota influencer, non ci sono dei dettagli che possano confermare o smentire. Fatto sta che sta ponendo in primo piano la famiglia, alla quale è molto legato.

E’ indubbiamente riservato sulla vita sentimentale ultimamente, anche se tende a fare uno strappo alla regola quando si tratta del figlio e di un’altra presenza importante della sua quotidianità. Non è dotato di parola, ma parla attraverso i suoi teneri occhi.

Un amico speciale e fedele

Stefano ha un amico a quattro zampe di nome Choco. Si tratta di un labrador marrone scuro. I due sono molto legati come testimoniano foto, video e Instagram story. Quando è entrato nella sua vita non era ancora tornato con Belen.

All’inizio Choco viveva nell’appartamento di Milano per poi trasferirsi a Napoli nella villa immersa nel verde. Spesso vanno insieme a nuotare nella acque di Marechiaro, in barca, al parco. Insomma sono inseparabili! Sia Santiago che Luna Marì stravedono per lui. Del resto è ben risaputo che i labrador sono dolcissimi, soprattutto con i bambini.