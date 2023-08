Tina Cipollari, cos’ha rivelato su Pier Silvio Berlusconi: “La prossima stagione sarò…”

Tina Cipollari, a ruota libera su Pier Silvio Berlusconi. Cosa farà e dove sarà nella prossima stagione televisiva, ormai quasi imminente.

Tina Cipollari come un vero e proprio fiume in piena. La vamp ha deciso finalmente di aprire il rubinetto e dire cosa ne pensa una volta per tutte dell’affascinante AD delle Reti Mediaset che ultimamente ha compiuto molte rivoluzioni all’interno dell’Azienda. Difatti con il preciso obiettivo di eliminare il trash ha preso delle decisioni che hanno anche sconvolto i più.

Tra di esse c’è anche la scelta di porre maggior attenzione ai prossimi partecipanti al GF che si chiamerà per sua decisione soltanto così. Dunque a quanto pare non vedremo più le etichette Nip e Vip. Oltre al padre di tutti i reality, che vedrà alla conduzione sempre il carismatico Alfonso Signorini, nel suo mirino c’è anche Uomini e Donne.

Le registrazioni della prossima e assai attesa nuova stagione a quanto pare saranno anticipate al 20 agosto mentre il fischio d’inizio è stato fissato per lunedì 11 settembre 2023 in concomitanza con la messa in onda della primissima puntata in assoluto de La Volta Buona, che sancisce il grandissimo ritorno di Caterina Balivo in Rai.

Tina Cipollari, che cosa ha rivelato su Pier Silvio

Chiaramente c’è grandissima attesa nel conoscere i nomi dei nuovi tronisti che in ogni caso dovrebbero essere rivelati nei prossimi giorni. Nel frattempo nelle ultime settimane in Rete si era iniziato a mormorare del fatto che potesse non essere più presente nel suo storico ruolo di opinionista la splendida Tina Cipollari.

Ora la vamp, dopo aver letto a lungo tali rumors praticamente ovunque, ha deciso di dire la sua tramite il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Oltre a dire una volta per tutte come stanno veramente le cose, dunque cosa farà e come sarà nel corso della prossima stagione, ha pure detto la sua su Pier Silvio Berlusconi.

La verità sul suo futuro e il suo pensiero sull’AD

“Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio posto“, ha spifferato in primis la vamp, che ha dunque riconfermato la sua presenza al famoso dating show di Canale 5.

Poco dopo ha aggiunto: “Vi dirò di più, talmente che mi ha esasperata di leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate”. Sul finale ha voluto dire la sua anche su Pier Silvio Berlusconi: “Io non lo conosco, ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia sempre stato tirato in mezzo in questa circostanza.”. E il caso è così definitivamente chiuso.