Jovanotti, le reali condizioni dopo l’incidente: al rientro in Italia è ridotto così

Ecco quali sono le reali condizioni di Jovanotti, dopo essere ritornato in Italia, per via di quel bruttissimo incidente che l’ha colpito. Non solo, la famiglia e i fan, ma tutti i suoi colleghi sono molto preoccupati per lui.

Jovanotti e le reali condizioni dopo quel gravissimo incidente che gli ha fatto quasi perdere la vita. È finalmente rientrato in Italia, ecco com’è ridotto veramente, fa molta tristezza vederlo così, in quanto il cantante è sempre stato brio pura. Jova e la sua musica devono dare ancora molto al mondo.

Il cantante di Firenze, in 56 anni di vita, di cose pazze e folli ne ha fatte tante, già solo con i suoi testi, ha portato allegria e buon umore ovunque lui abbia cantato. A prescindere dalle polemiche e dall’essere o meno fan, Lorenzo Cherubini, ha rivoluzionato il mondo musicale, fin dagli esordi. Per questo sono rimasti tutti scioccati dopo aver appreso la notizia del suo terribile incidente.

Le condizioni reali di Jovanotti

È ovvio che voi, vogliate sapere immediatamente quali siano le reali condizioni del big della musica, Lorenzo Jovanotti, adesso che finalmente è tornato in Italia, dopo quel brutto incidente. Ma ci teniamo a fare una breve descrizione di quello che è successo, per tutti coloro che non erano a conoscenza del fattaccio che gli è capitato nella Repubblica Domenica a luglio di quest’anno.

In pratica, come al solito, Jova si stava spostando con la sua fedele bicicletta, in giro per le vie di Santo Domingo, mentre si godeva la vacanza e l’ospitalità di un amico. Durante la sua solita passeggiata, Lorenzo Cherubini è caduto fragorosamente, sbalzato dalla bicicletta per diversi metri sull’asfalto, per via di un dissuasore di velocità, non visto in tempo. Ecco cosa aveva dichiarato lui stesso qualche settimana fa:

“Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Ho fatto un gran volo in bici. Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”.

La fisioterapia in compagnia di un amico…è migliore

Lorenzo Cherubini, dopo essere stato operato e ritenuto idoneo alla partenza, è rientrato in Italia, da Santo Domingo, dopo quel terribile incidente che l’ha coinvolto un mesetto fa circa. Ecco quali sono le sue reali condizioni. Jovanotti è apparso acciaccato sì, ma con tanta voglia di tornare “in pista”. Non si è sicuramente perso d’animo, è felice di essere tornato a casa (e di essere vivo) e adesso ha iniziato il suo lungo e intenso percorso di riabilitazione nel centro di Forlì.

Come ha dichiarato Jova stesso: “Eccomi qua, sono arrivato dal guru della riabilitazione Fabrizio Borra”. L’affetto di tutte le persone che gli vogliono bene non gli è mai mancato, motivo per cui Jovanotti, è più invogliato che mai a tornare il prima possibile, il lui di sempre. A proposito dei suoi amici, durante la sua seduta di fisioterapia in piscina è stato raggiunto da un suo grande amico, Gianni Morandi, il quale purtroppo, di fisioterapia ultimamente, se ne intende più che bene:

“Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, @morandi_official ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi, sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta?”.