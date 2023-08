Francesca Fagnani, distrugge in un secondo Belen: disastro annunciato | Orrore in Rai

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve ha distrutto in un istante Belen. Il racconto dei fatti.

La prossima stagione televisiva è praticamente alle porte. Trascorso il mese di agosto, inizieranno pian piano a far nuovamente capolino in Tv i programmi che durante i mesi più freschi ci hanno fatto tanta compagnia. Certamente tra i volti Rai più amati c’è quello della bravissima e bellissima Francesca Fagnani.

La giornalista tornerà con il suo Belve in prime time su Rai Due ove ci regalerà come sempre grandissime esclusive con le sue particolarissime e pungenti interviste. Se passiamo alle Reti Mediaset c’è un altro volto che per tanti anni ha operato con grandissimo successo in Azienda. Stiamo parlando di Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, considerata da tempo nel nostro Paese una vera e propria diva, ha lasciato di stucco tutti quanti quando ha comunicato la sua decisione di lasciare Mediaset. Tuttavia, nel suo messaggio caricato in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram non ha mai parlato di addio ma di un arrivederci. Inoltre ha voluto dire un grazie speciale a Maria De Filippi.

Francesca Fagnani, distrugge in un attimo Belen

I fan di Belen si chiedono ora quali saranno i suoi prossimi impegni lavorativi, soprattutto televisivi. Nel frattempo lei è tuttora grandissima protagonista della Cronaca Rosa per la conclusione, potremmo dire l’ennesima, del suo legame con il marito Stefano De Martino, che è anche il papà del suo Santiago.

Ora lei è vicina all’affascinante Elio, sebbene da un paio di settimane i due non siano più stati pizzicati insieme. Tuttavia ben presto lei avrà altre gatte da pelare. E centra Francesca Fagnani. Accadrà tutto in Rai dove opera da tempo il suo ormai ex marito in veste di acclamato showman. In che senso? Che cosa possiamo aspettarci? Che cosa ha in serbo la giornalista per la diva?

Stefano De Martino pronto a spifferare tutto a Belve

In poche parole De Martino, sarà il primo ospite della nuova e assai attesa stagione di Belve. Lo ha annunciato la stessa conduttrice. Durante la loro chiacchierata parleranno della vita privata del ballerino e conduttore e immancabili saranno dunque domande ben mirate su Belen. E qui si preannunciano colpi di scena e rivelazioni inedite.

Certamente la Fagnani chiederà a Stefano qualche informazione in più riguardo al suo super chiacchierato flirt, poi smentito dagli stessi interessati, con la bellissima Alessia Marcuzzi che secondo molte gole profonde potrebbe essere stato uno della cause del suo nuovo allontanamento dalla moglie.