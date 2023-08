Gianni Morandi, lancia l’allarmante grido: “Non dategli retta” | Chi l’ha fregato

Ecco chi ha fregato Gianni Morandi, avvisa di non dargli retta, lancia l’allarmante grido disperato. Il cantante veramente anche questa non se la meritava, dopo l’incidente, ecco un altro motivo per disperarsi.

Gianni Morandi ha lanciato un allarmante grido verso i suoi fan, li avvisa di non dargli retta. Ecco chi l’ha fregato, questa storia ha dell’incredibile, non se la meritava proprio. Lui che ama il suo pubblico e la sua musica, dopo essersi ripreso da quel devastante incidente, anche questo evento, non doveva capitare.

Ormai nessuno ha più pietà di nessuno. Bisogna fare attenzione a tutto e soprattutto non bisogna mai abbassare la guardia. Lo sa bene Morandi, il quale un evento simile in tutti questi lunghi anni di carriera, non l’aveva ancora mai visto.

L’appello disperato di Gianni Morandi

Tralasciando un attimo questo tragico evento, qualora vi trovaste all’Aquila il 30 agosto, sappiate che potrete vedere Gianni Morandi dal vivo, in quanto si esibirà all’evento denominato, Perdonanza Celestiniana 2023. L’apertura sarà il 23 agosto e grandi big della musica si esibiranno da lì ai giorni a venire, troverete Mr Rain, Mahmood e così via, fino ad arrivare alla serata di chiusura, con il grande Gianni che chiuderà i battenti.

Il ricavato delle serate, sarà evoluto in beneficenza per le famiglie colpite dall’alluvione. È un grande programma quello predisposto dal sindaco dell’Aquila e da tutti gli altri organizzatori. Gianni Morandi come sempre si esibirà con quella grinta e quella passione, che ricorda come sempre il ragazzo degli anni ’60 che faceva cantare un intero Paese con la sua musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Diffidare sempre sui social

Gianni Morandi è apparso con un appello disperato, in quanto dei cialtroni gli hanno clonato l’account e con l’inganno, hanno contattato i suoi follower, chiedono loro soldi a suo nome. Ovviamente lui è stato fregato, ma gli ignari fan che si sono fidati, di più. Per questo Morandi ha pensato bene di diffondere questo messaggio, in modo da mettere tutti in guardia:

“Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi, sia sulle piattaforme web e rete. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori…Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti…Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio”.

Speriamo solo che Gianni Morandi con il suo appello, come sempre super cortese e gentile, sia riuscito a mettere in guardia più follower possibili, con la speranza che queste cose non accadano più.