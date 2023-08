“Un giovane uomo le ha ridato il sorriso”: dama del Trono Over ha ritrovato l’amore e lascia il parterre

Per un’amatissima dama del Trono Over di Uomini e Donne pare che sia arrivata la tanto desiderata anima gemella. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Le registrazioni della nuova edizione inizieranno a fine mese e sicuramente saranno presenti i protagonisti di Temptation Island. Molti attendono il confronto tra Perla e Mirko, ormai fidanzati con i rispettivi tentatori: Igor e Greta.

Da non dimenticare l’attesissimo confronto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani che spiegheranno le cause che hanno determinato la fine del matrimonio. Non si sa se Ida Platano e Alessandro Vicinanza torneranno per raccontare come procede la loro relazione. Tenendo conto delle foto che stanno pubblicando sui social, sembra che stia andando tutto alla perfezione.

Armando Incarnato non si è ancora espresso sulla sua partecipazione. Lo stesso discorso vale per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la quale sta lanciando una serie di frecciatine all’ex tronista Nicole Santinelli per via di alcune dichiarazioni fatte in merito al suo corteggiatore Andrea Foriglio.

Un’altra dama amatissima, nonché colonna portante del programma televisivo di Maria De Filippi, sta tenendo tutti col fiato sospeso perché potrebbe non comparire più davanti alle telecamere. Il motivo? Avrebbe trovato l’amore. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La dama del Trono Over di nuovo felice

La dama in questione dall’inizio del Trono Over è presente nello studio, ma è passata inosservata fino a quando non è arrivato Giorgio Manetti che le ha fatto perdere completamente la testa. Le loro esterne hanno appassionato tutti e, dopo otto mesi di frequentazione, lui le ha chiesto di uscire dal programma. La risposta è stata inaspettatamente negativa, quindi da allora non si sono più dati una possibilità per volontà di lui.

Acerrima nemica di Tina Cipollari, la quale spesso ha oltrepassato il limite. Molti ricorderanno i gavettoni o le torte in faccia che la donna ha ricevuto senza rispondere allo stesso modo. Dotata di classe ed eleganza, lei non è altro che Gemma Galgani.

Nuova fiamma per la dama torinese

Sul settimanale Mio si può leggere la notizia in prima pagina: “Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso”. Poi su Novella 2000: “Pare che Gemma abbia ritrovato il sorriso in queste settimane. Gemma starebbe trascorrendo l’estate con una persona, si cui non conosciamo l’identità...non si hanno dettagli su quello che sarebbe accaduto“.

Tuttavia Giorgio crede fortemente che tornerà nello studio a settembre, ecco cosa ha riferito a TAG 24: “Non credo che sia l’ultima edizione per lei. Per lei è importante partecipare e ci tiene. Sono già 15 anni che è in trasmissione…Non credo che lì troverà l’amore che cerca…Non penso sia l’ultimo anno“. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.